ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰা আইফোন-১৭ চলাব সমগ্ৰ বিশ্বই...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বজাৰলৈ নাহোতেই আইফোন-১৭ক লৈ বিশ্বজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। ফোনটোৰ ডিজাইন আৰু মূল্যক লৈ ভিন্ন মহলত বিৰ্তকও হৈছে। টাইৱানৰ ইলেক্ট্ৰনিকছৰ দৈত্য ফক্সকনৰ বেংগালুৰু কাৰখানা, ইয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদন ইউনিটে শেহতীয়াকৈ আইফোন ১৭ৰ উৎপাদন সৰু পৰিসৰত কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি এই উন্নয়নৰ বিষয়ে অৱগত সূত্ৰই জনায়।
ফক্সকন হৈছে আইফোনৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্মাতা, আৰু চীনৰ বাহিৰত বেংগালুৰুৰ ওচৰৰ দেৱনাহল্লীত দ্বিতীয় বৃহত্তম সুবিধা, ২.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় ২৫,০০০ কোটি টকা) বিনিয়োগেৰে স্থাপন কৰা হৈছে। এই উন্নয়নৰ বিষয়ে অৱগত এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, " ফক্সকন বেংগালুৰু ইউনিটে আইফোন ১৭ উৎপাদনৰ সৈতে কাম আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ চেন্নাই ইউনিটত আইফোন ১৭ উৎপাদন কৰা হৈছে।"
একাধিক সূত্ৰৰ মতে, এপলে ২০২৪-২৫ চনত প্ৰায় ৩৫-৪ কোটি ইউনিটৰ পৰা এই বছৰ আইফোনৰ উৎপাদন ৬ কোটি ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বছৰটোত এপলে ভাৰতত ৬০ শতাংশ অধিক আইফোন একত্ৰিত কৰিছিল, যাৰ মূল্য আনুমানিক ২২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ।৩১ জুলাইত বিত্তীয় ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত কোম্পানীটোৰ চিইঅ’ টিম কুক কয় যে ২০২৫ চনৰ জুন মাহত আমেৰিকাত বিক্ৰী হোৱা আইফোনৰ অধিকাংশই ভাৰতৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে।
ভাৰতৰ ভিতৰত এপলৰ যোগান ২০২৫ চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত বছৰি ২১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ৫৯ লাখ ইউনিট হয়, এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ দেশতে আইফোন ১৬ সৰ্বাধিক শিপ কৰা মডেল। দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত ২০২৫ চনৰ জুন ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতত এপলৰ আইফোনৰ যোগান বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ১৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাই দেশৰ স্মাৰ্টফোন বজাৰত ৭.৫ শতাংশ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিছে। জুন ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক স্মাৰ্টফোন বজাৰত চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা ভিভ’ই নেতৃত্ব দিছিল, যিয়ে আইডিচিৰ মতে ১৯ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব দখল কৰিছিল।