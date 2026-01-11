বৰ্তমানৰ ভৱনৰ গৰিমা তথা ঐতিহ্য নতুনৰ সৈতে খাপ নাখায়ঃ মুখ্যমন্ত্ৰী

New Update
- ৰংমহলত সংহত ন্যায়িক আদালত চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান
- অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ
- ভাষণত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
- ‘আজি অসমবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন’
- ‘বৰ্তমানৰ ভৱনৰ গৰিমা তথা ঐতিহ্য নতুনৰ সৈতে খাপ নাখায়’
- ‘সন্দীপ মেহতাই অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ কথা কৈছিল’
- ‘সেই কথা মতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছে’
- ‘আমি দেখুওৱা ৬-৭টা স্থানৰ ৰংমহলৰ স্থানটো উপযুক্ত বুলি কৈছিল সন্দীপ মেহতাই’
- ‘সেয়ে আমি আন্তঃগাথনিৰ দিশেৰে উন্নত ন্যায়ালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছো’
- ‘এই নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবে ১৪৮বিঘা ভূমি অধিগ্রহণ কৰা হৈছে’
- ‘ৰংমহলত স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি নোহোৱাকৈ ভূমি হস্তান্তৰ কৰিছে’
- ‘ন্যায়পালিকাৰ বাবে থকা শ্রদ্ধাৰ বাবে এইদৰে মাটি এৰি দিছে’
- ‘এই প্রকল্পত ৩১টা আদালত কক্ষ থাকিব’
- ‘অধিবক্তাসকলৰ বাবে থাকিব ৩০০টা কোঠা’
- ‘২হাজাৰ অধিবক্তাই বহি কাম কৰিব পাৰিব’
- ‘কামৰূপ আৰু কামৰূপ মহানগৰৰ মুঠ ৬৫খন চিভিল ক’ৰ্ট থাকিব’
- ‘১০০০লোক বহিব পৰাকৈ থাকিব সভাকক্ষ’
- ‘লগতে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব চাৰিলেনযুক্ত পথ’