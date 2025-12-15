গঠন হ'ল বৃহত্তৰ উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতি

ডিজিটেল সংবাদ, উৰিয়াগাঁওঃ উৰিয়াগাঁৱৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মহিলা সকলক লগত লৈ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বৃহত্তৰ উৰিয়াগাঁও আঞ্চলিক মহিলা সমিতি গঠন কৰা হয়।
উক্ত সভাত সভাপতিত্ব কৰে সংগীতা বৰা দাসে আৰু সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে বিদিশা হাজৰিকাই। সভাত অঞ্চলৰ শশীপ্ৰভা বনিয়া, পূৰবী বৰা, ৰুণু বৰা,নমিতা বৰাই ভাষণত কয় যে:- এখন সমাজ সফলভাৱে পৰিচালিত হবলৈ যিদৰে পুৰুষ সকলৰ অৱদান থাকে ঠিক তেনেদৰে মহিলা সকলোৰো অৱদান থাকে । আজিৰ মহিলা সকলে মহাকাশ পৰা আৰম্ভ কৰি পেহেলগাম আক্ৰমণৰ ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰটো নাৰী অৱদান উল্লেখযোগ্য। অঞ্চলটোৰ মহিলা সকলকো ঠিক একেই আৰ্দশৰেই সমাজৰ হকে আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে সভাত আহ্বান জনায়।
সভাৰ শেষত সুমা বৰাক সভাপতি আৰু বিদিশা হাজৰিকাক সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে লৈ ৪১ জনীয়া সমিতি গঠন কৰা হয়। লগতে নাৰী সৱলীকৰণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক দিশৰ লগতে নাৰী নিৰ্যাতন, সমাদক দ্ৰব্য আৰু ড্ৰাগছৰ ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই যাব বুলি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে।