অৱসৰপ্রাপ্ত বন বিষয়া ডালিম দাসৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান

অৱসৰপ্রাপ্ত বন বিষয়া ডালিম দাসৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান। আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত এই অভিযান। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ৭/২৫ নং গোচৰৰ ভিত্তিত চলিছে এই অভিযান ।

Asomiya Pratidin
  • অৱসৰপ্রাপ্ত বন বিষয়া ডালিম দাসৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান
  • আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগত এই অভিযান
  • দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ৭/২৫ নং গোচৰৰ ভিত্তিত চলিছে এই অভিযান 
  • অভিযানত ২,৭০,০০০ টকা নগদ ধন, দুটা সোণৰ মুদ্রা, ১৬টা ৰূপৰ মুদ্রা, ৰূপৰ টুকুৰা এটা জব্দ
  • ডালিম দাসৰ হাউলিত আছে Royal Enfieldৰ শ্ব’ৰূম
  • দিল্লীত আছে এটা ফ্লেট, গুৱাহাটীৰ নয়নপুৰত আছে G+2 এটা অট্টালিকা
  • অভিযানত দলটোৱে জব্দ কৰে ৯খন বেংকৰ পাছবুক
  • বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ ছীল, বহু অৰ্থনৈতিক তথ্য সম্বলিত নথিপত্র জব্দ
  • ইফালে মঙলবাৰে গুৱাহাটী ছয়মাইলত আন এজন অৱসৰপ্রাপ্ত বন বিষয়াৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান
  • বন বিষয়া আজগড় আলীৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান
  • আজগড় আলীৰ উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতাল, দিল্লী, অসমৰ হোজাইত আছে কেইবাটাও ফ্লেট
  • ২০১২ত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল আজগড় আলীয়ে
  • আজগড় আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰে বহু অৰ্থনৈতিক নথি পত্র
দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কোষ