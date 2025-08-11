গাজাত সাংবাদিকৰ শিবিৰত পৰিকল্পিত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰঃ পাঁচগৰাকী সাংবাদিক নিহত

ডিজিটেল ডেস্কঃ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত পাঁচগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ মৃত্যু। জানিব পৰা মতে এই আটাইকেইজন সাংবাদিক আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আল জাজিৰাৰ।
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে আল জাজিৰাই এই তথ্য সদৰি কৰিছে। জানিব পৰা মতে দেওবাৰে নিশা গাজা চহৰত সাংবাদিকৰ আশ্ৰয় শিবিৰত ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী আই ডি এফে আক্ৰমণ কৰে।
এই আক্ৰমণত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সাংবাদিক ক্ৰমে আনাছ আল শ্বৰিফ, মহম্মদ ক্ৰেইকে, ফটো, ভিডিঅ’সাংবাদিক ইব্ৰাহিম জাহেৰ, মোৱামেন আলিৱা আৰু মহম্মদ নৌফালৰ মৃত্যু হয়। এই আটাইকেইজন সাংবাদিক, সংবাদ কৰ্মীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে।
তাৰোপৰি সাংবাদিকৰ ওপৰত এনেধৰণৰ আক্ৰমণক বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান, দল, সংগঠনে গৰিহণা দিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত কয় যে, দেওবাৰে নিশা ইজৰাইলে গাজা চহৰৰ আল-শ্বিফা হাস্পতালৰ মূল গেটৰ ঠিক বাহিৰত আক্ৰমণ কৰে। তাত সাংবাদিকৰ বাবে শিবিৰ আছিল।
এই আক্ৰমণত মুঠ ৭ জন লোক নিহত হয়। ইয়াৰে এজন আছিল আনাছ আল শ্বৰীফ। ২৮ বছৰীয়া আনাছ দীৰ্ঘদিন ধৰি গাজাত আছিল। তেওঁ কাটাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে উত্তৰ গাজাৰ পৰা বাতৰি যোগান ধৰিছিল।
পশ্চিম এছিয়াৰ সাংবাদিকতাৰ জগতখনত আনাছ পৰিচিত আৰু জনপ্ৰিয় আছিল। আনাছৰ মৃত্যুত নেছনেল প্ৰেছ ক্লাব অৱ আমেৰিকায়ো শোক প্ৰকাশ কৰে।
আনাছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰিছিল। মৃত্যু নিশ্চিত বুলি জানি তেওঁ লিখিছিল, "যদি মোৰ এই কথাবোৰ তোমালোকৰ কাণত পৰে, তেন্তে জানি থওক যে ইজৰাইলে মোক হত্যা কৰিলে আৰু মোৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰাত সফল হৈছে।"
ইফালে সাংবাদিকক হত্যাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আই ডি এফে। তেওঁলোকে আল জাজিৰাৰ সাংবাদিক আনাছক ‘সন্ত্রাসবাদী’ বুলি অভিহিত কৰিছে৷
ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে আনাছ পেলেষ্টাইনী সশস্ত্ৰ সংগঠন হামাছৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি দাবী কৰিছে। আই ডি এফে জাৰি কৰা বিবৃতি অনুসৰি, "নিজকে আল জাজিৰাৰ সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিয়া হামাছৰ উগ্ৰপন্থী আনাছ আল শ্বৰীফক আক্ৰমণ কৰা হয়। আনাছ হামাছৰ উগ্ৰপন্থী শাখাৰ মুৰব্বী আছিল। তেওঁ আই ডি এফৰ সৈনিক আৰু ইজৰাইলী সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল।"
আই ডি এফে হামাছৰ সৈতে আনাছৰ সংযোগৰ সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও যুক্তি আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে কয় যে গাজাৰ পৰা লাভ কৰা চোৰাংচোৱা আৰু নথি-পত্ৰ, সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণৰ তালিকা আৰু দৰমহাৰ ৰেকৰ্ডে আল জাজিৰাৰ কৰ্মচাৰীজনৰ হামাছৰ সৈতে জড়িত থকাটো নিশ্চিত কৰিছে।
গাজাত সাংবাদিকৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়াই অতি সোনকালে পেলেষ্টাইনক স্বাধীন দেশ হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ ওলাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিছে কয় যে অহা মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত পেলেষ্টাইনক সেই স্বীকৃতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব।