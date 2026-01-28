ফ্ৰান্সত নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত হিন্দু মন্দিৰ...

চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ফ্ৰান্সৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ধৰ্মীয় পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা ৰাষ্ট্ৰদূত জিন ক্রিষ্টোফ পিউচেলে উল্লেখ কৰিছে যে- প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সত এই ধৰণৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব।

ডিজিটেল ডেস্কঃ ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত হিন্দু মন্দিৰ। যিয়ে পেৰিছত ফৰাচী-ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত কৰিব। ভাৰতৰ পৰা বুছি-চেণ্ট-জৰ্জত নিৰ্মাণ কৰিব দেশখনৰ  এই প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত হিন্দু মন্দিৰ। এই ঐতিহাসিক প্ৰকল্পটোৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা কঢ়িয়াই নিয়া খোদাই কৰা শিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। য'ত ভাৰতীয় কাৰুশিল্প আৰু ফৰাচী স্থাপত্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাব। 

উল্লেখ্য যে,ফ্ৰান্সত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এইটোৱে হ'ব দেশখনৰ প্ৰথমটো পৰম্পৰাগত আৰ্হিৰ হিন্দু মন্দিৰ। কেৱল পূজাৰ বাবেই নহয়, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগৰ স্থান সৃষ্টিৰ বৃহত্তৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ হিচাপে এই মন্দিৰটো গঢ়ি তোলা হৈছে। স্থানীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিসকলে সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ফ্ৰান্সৰ বাবে প্ৰকল্পটোৰ গুৰুত্ব আৰু আন্তঃসাংস্কৃতিক বুজাবুজি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকাক স্বীকাৰ কৰে। লগতে এই মন্দিৰটোত পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় শৈলীৰ লগতে ফ্ৰান্সৰ নট্ৰে-ডেম কেথেড্ৰেলৰ ৰি-ষ্টোৰেচনত জড়িত স্থপতিবিদসকলো জড়িত হৈ আছে।

ফ্ৰান্সৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ধৰ্মীয় পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা ৰাষ্ট্ৰদূত জিন ক্রিষ্টোফ পিউচেলে উল্লেখ কৰিছে যে- '' এই প্ৰকল্পটো, এই মন্দিৰটো আৰম্ভ কৰাটো এক নতুন উদ্ভাৱনীমূলক কাম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সত এই ধৰণৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই মন্দিৰটো কেৱল উপাসনাৰ স্থলীয়ে নহয়, বৰঞ্চ ই এক সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক কেন্দ্ৰ হিচাপেও গঢ়ি তোলা হ'ব।

