৫হাজাৰ টকাত ঘৰলৈ লৈ আহক ৰ'দত পোহৰত চলা এই গাড়ীখন...

ডিজিটেল ডেস্কঃ বজাৰলৈ আহিছে এখন নতুন গাড়ী। এই গাড়ী চলিবলৈ প্ৰয়োজন নাই পেট্ৰল, ডিজেল নাইবা বিদ্যুতৰ। ৰ'দৰ পোহৰতেই চলিব এই গাড়ীখন। লক্ষ্যণীয়ভাৱে এই গাড়ীখনৰ মূল্যও অতি কম। যিসময়ত অন্য গাড়ীৰ দাম ৬লাখতকৈ অধিক, তেনে সময়ত এই গাড়ীখন উপলদ্ধ হ'ব ৪লাখতকৈ কম দামত।

যোৱা বছৰ ইণ্ডিয়া মবিলিটি গ্ল’বেল এক্সপ’ ২০২৫ৰ সময়ত ভাৰতত কেইবাখনো ৰোমাঞ্চকৰ আৰু উদ্ভাৱনীমূলক ইলেক্ট্ৰিক আৰু ইণ্টাৰনেল কম্বচন ইঞ্জিন গাড়ী মুকলি কৰা হৈছিল। তেনে এখন গাড়ীয়ে বিশ্বজুৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। এই গাড়ীখন আছিল ছ’লাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰ ইভা, যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল।

এইখন আছিল দেশৰ প্ৰথমখন সৌৰ গাড়ী, এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্যত প্ৰায় ₹৪ লাখ টকাত মুকলি কৰা হৈছিল। এই গাড়ীখন আমাৰ পৰিবেশৰ বাবে এক আশীৰ্বাদতকৈ কম নহয়।   সৌৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী ইভাক প্ৰায় ৪ লাখ টকাত মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তিনিটা ভিন্ন ভিন্নতা আছে।

বেটাৰীৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৯ কিলোৱাট ঘণ্টা, ১২ কিলোৱাট ঘণ্টা, আৰু ১৮ কিলোৱাট ঘণ্টা। গাড়ীখনৰ এক্স-শ্ব’ৰুমৰ মূল্য ৩.২৫ লাখ ₹, কিন্তু টপ অৱ দ্য লাইন মডেলৰ মূল্য প্ৰায় ৬ লাখ টকা। 

এই বাহনখন ২০২৬ত গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। ৫হাজাৰ টকাৰ আগধন দি গ্ৰাহকে বুকিং কৰিব পাৰিব গাড়ীখন। এবাৰ সম্পূৰ্ণ ছাৰ্জ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ২৫০কিলোমিটাৰ চলিব এই গাড়ীখন। গাড়ীখন সৰ্বাধিক স্পীড হৈছে ঘন্টাত ৭০কিলোমিটাৰ। গাড়ীখনত বহিব পাৰিব দুগৰাকী যাত্ৰী।

