অসমত বহিঃৰাজ্যৰ চাৰ্জন প্ৰশিক্ষণৰ বাবে অধ্যাপক সুভাষ খান্না ফেল'শ্বিপ প্ৰদান

ডিজিটেল সংবাদ,গুৱাহাটীঃ গ্ৰেট ব্রিটেইনৰ এডিনবার্গৰ সন্মানীয় ৰয়েল কলেজ অৱ চাৰ্জনছ (RCSEd)ৰ অধীনত ৰবটিক চাৰ্জাৰীত অধ্যাপক সুভাষ খান্না ট্ৰেভেলিং অবজাৰ্ভাৰশ্বিপ আয়োজন কৰা প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে অসমে এক নতুন মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসিত চাৰ্জন অধ্যাপক সুভাষ খান্নাৰ সন্মানত নামকৰণ কৰা এই ফেল’শ্বিপে স্বাগত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিতাল এণ্ড চাৰ্জিকেল ইনষ্টিটিউটত উন্নত ৰবটিক চাৰ্জিকেল প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ বহিঃৰাজ্যৰ এজন চাৰ্জন আনিব।
বিশ্বজুৰি ৩৪ হাজাৰৰো অধিক সদস্য থকা এডিনবাৰ্গৰ ৰয়েল কলেজ অৱ চাৰ্জনছৰ প্ৰত্যক্ষ পৰামৰ্শ অনুসৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে বহিঃৰাজ্যৰ ৰবটিক চাৰ্জাৰী ফেল’শ্বিপ প্ৰদান কৰা হ’ব।
নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীজনে নূন্যতম আক্ৰমণাত্মক আৰু ৰবটিক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিশ্বব্যাপী আগশাৰীৰ অধ্যাপক খান্নাৰ অধীনত চাৰি সপ্তাহৰ প্ৰশিক্ষণ পাব।
- Simulator-based robotic surgery training
- Observation of advanced robotic surgical procedures
- Clinical shadowing to understand patient pathways,
ভ্ৰমণ আৰু থকাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে অবজাৰ্ভাৰশ্বিপে ২০০০ পাউণ্ড পৰ্যন্ত ধন আগবঢ়ায়। অঞ্চলটোত ৰবটিক অস্ত্ৰোপচাৰক আগুৱাই নিয়াত সহায়ক হোৱা অধ্যাপক খান্নাই এছ’চিয়েশ্যন অৱ ৰবটিক এণ্ড ইনোভেটিভ চাৰ্জনছৰ (এআৰআইএছ) প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে নিজৰ ভূমিকাত এনে ফেল’শ্বিপ আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে, ১৫ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখ সোমবাৰে আবেদন বন্ধ হ’ব।
সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অধ্যাপক খান্নাই কয়, “এয়া কেৱল কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ কথা নহয়। ই হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু মমতাৰ মনোভাৱৰ এটা পদক্ষেপ।লগতে অসমৰ দৰে ৰাজ্য যে উন্নত অস্ত্ৰোপচাৰ শিক্ষণৰ বাবে বিশ্বব্যাপী হাব হ’ব পাৰে সেই কথা দেখুৱাই দিয়া।”