বাক্সাৰ মনসাত অগ্নিকাণ্ডঃ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ

New Update
- বাক্সাৰ মনসাত শুকুৰবাৰে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড।
- অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত তিনিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান।
- এই ঘটনাত প্ৰায় ১২ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত।
- ৰঞ্জিত কলিতা, বিপুল পাঠকৰ দোকান আৰু লোহিত পাঠকৰ গেলামাল দোকানৰ এটা গুডাম ঘৰ ভস্মীভূত ।
- ঘটনাক পিছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক পলমকৈ অহাৰ অভিযোগ।
- ফলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত স্থানীয় লোক।
- জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনতো নাছিল পানী।
- তাৰোপৰি বাহনৰ পানীৰ পাইপো আছিল ফুটা।
- অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল সুৰামত্ত অৱস্থাত থকাৰো অভিযোগ।
- বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিতৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সংন্দেহ।