মাইবঙত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডঃ ভস্মীভূত ১৩ টাকৈ বাসগৃহ

New Update
- ডিমা হাছাওৰ মাইবঙত সংঘটিত বিধংসী অগ্নিকাণ্ড
- সুভাষ নগৰ অঞ্চলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়
- পুৱা প্ৰায় ৭বাজি ২৭ মিনিটত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত
- অগ্নিকাণ্ডত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ১৩ টাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত
- অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কেইবা কোটি টকাৰ সা-সম্পত্তি
- ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক
- ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
- অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপণ
- শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে
- তাৰ পাছতে কেইবাটাও গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয়