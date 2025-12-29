চলন্ত ৰে'লত অগ্নিকাণ্ড, ৭০বছৰীয়া বৃদ্ধৰ মৃত্যু...

ডিজিটেল ডেস্কঃ টাটা-এৰ্নাকুলাম এক্সপ্ৰেছ ৰে'লত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দুৰ্ঘটনাত এজন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয়। দেওবাৰে মাজনিশা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ইলামাঞ্চিলিৰ সমীপৰ টাটা-এৰ্নাকুলাম এক্সপ্ৰেছত এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।নিশা প্ৰায় ১:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা।
পেণ্ট্ৰি গাড়ীৰ কাষতে থকা বি-১ আৰু এম-২ এচি ডবাত হঠাতে জুইৰ শিখা বিস্ফোৰণ ঘটে। ৰে’লৱেৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰে’লখনৰ লোকো পাইলটসকলে ধোঁৱা আৰু জুই দেখি লগে লগে ৰে’লখন ৰখাই দিয়ে। কিন্তু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ইঞ্জিন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োটা এচি ডবা সম্পূৰ্ণৰূপে জুইৰ শিখাই আগুৰি ধৰে।
অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ডবাকেইখন ঘন ধোঁৱাৰে ভৰি পৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। বহু যাত্ৰী আতংকিত হৈ ৰেলৰ পৰা জপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। এই দুৰ্ঘটনাত এজন যাত্ৰী জীৱিত অৱস্থাত অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয়। ওচৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলসমূহে সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু যথেষ্ট প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।
ৰেলৱেৰ বিষয়াসকলে পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰি সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এম্বুলেন্সলৈ ফোন কৰে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰায় ২০০০ যাত্ৰী ষ্টেচনত আবদ্ধ হৈ পৰে, ঠাণ্ডাত দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। এই ঘটনাই বিজয়াৱাড়াৰ ৭০ বছৰীয়া চন্দ্ৰশেখৰ সুন্দৰৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে।