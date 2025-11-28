চাবস্ক্ৰাইব কৰক

ৰঙাপৰাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নামনি গাঁৱৰ বাসিন্দা ধৰ্মেন্দ্ৰ জয়চৱালৰ বাসগৃহত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত

ডিজিটেল সংবাদ,জামুগুৰিহাটঃ   শোণিতপুৰৰ ৰঙাপৰাৰ ১ নং নামনি গাঁৱত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিভূত হয়। 

উল্লেখ্য যে, নামনি গাঁৱৰ  বাসিন্দা ধৰ্মেন্দ্ৰ জয়চৱাল  নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল ৷ লোকজনৰ  বাসগৃহত থকা কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় ৷ নিশা হঠাৎ বাসগৃহত  জুই লগাত এক আতংকময় পৰিস্থিৰ সৃষ্টি হয় ৷ 

তাৰোপৰি স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও  সকলো সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মিভূত হয়।ইপিনে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। 

প্ৰাণিধানযোগ্য যে নিশা ৰঙাপৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত গৈছিল যদিও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সোমোৱাব নোৱাৰি আধা  ৰাস্তাতে বাহন থব লগা হয় । ইপিনে স্থানীয় ৰাইজেই পাছত নিৰ্বাপিত কৰে জুই । 

