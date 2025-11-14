বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ১৬টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা : ৮সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়...

New Update
- বিহাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত জয়।
- নাৰকাটিগঞ্জত সঞ্জয় কুমাৰ পাণ্ডে ২৬,৪৫৮টা ভোটত জয়ী।
- লাউৰিয়া সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনয় বিহাৰী ২৬,৯৬৬ ভোটত জয়ী।
- মধুবন সমষ্টিত ৰাণা ৰনধীৰ, ৰাজানগৰ সষ্টিত সুজিত কুমাৰ, বাৰুৰাজত অৰুণ কুমাৰ সিং জয়ী হৈছে।
- চাহেবগঞ্জত ৰাজু কুমাৰ সিং, গঞা টাউন সমষ্টিত প্ৰেম কুমাৰ ২৬,৪২৩টা ভোটত জয়ী হৈছে।
- আনহাতে নিতীশ কুমাৰৰ জেড ই ইউৰ ৬গৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
- কল্যাণপুৰ, হাৰনাক, মাছুহী, বেলাগঞ্জ, আলাউলী আৰু মোকামা সমষ্টিত জেড ই ইউৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
- আনহাতে আৰ জে ডি দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
- সাতোহা সমষ্টিত ড০ ৰামানন্দ যাদৱ ৭,৯৯২টা ভোটত জয়ী হৈছে।
- চিৰাগ পাচোৱানৰ লোক জন শক্তি পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
- গোবিন্দগঞ্জ সমষ্টিত ৩২হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে জন শক্তি পাৰ্টী প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
- নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে ১৬টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হৈছে।