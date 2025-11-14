চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা ৰাষ্ট্ৰীয়

বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ১৬টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা : ৮সমষ্টিত বিজেপিৰ জয়...

বিহাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৭গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত জয়। নাৰকাটিগঞ্জত সঞ্জয় কুমাৰ পাণ্ডে ২৬,৪৫৮টা ভোটত জয়ী

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
WhatsApp Image 2025-11-14 at 4.52.17 PM
  • বিহাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৮গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ চূড়ান্ত জয়।
  • নাৰকাটিগঞ্জত সঞ্জয় কুমাৰ পাণ্ডে ২৬,৪৫৮টা ভোটত জয়ী।
  • লাউৰিয়া সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিনয় বিহাৰী ২৬,৯৬৬ ভোটত জয়ী।
  • মধুবন সমষ্টিত ৰাণা ৰনধীৰ, ৰাজানগৰ সষ্টিত সুজিত কুমাৰ, বাৰুৰাজত অৰুণ কুমাৰ সিং জয়ী হৈছে।
  • চাহেবগঞ্জত ৰাজু কুমাৰ সিং, গঞা টাউন সমষ্টিত প্ৰেম কুমাৰ ২৬,৪২৩টা ভোটত জয়ী হৈছে। 
  • আনহাতে নিতীশ কুমাৰৰ জেড ই ইউৰ ৬গৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
  • কল্যাণপুৰ, হাৰনাক, মাছুহী, বেলাগঞ্জ, আলাউলী আৰু মোকামা সমষ্টিত জেড ই ইউৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
  • আনহাতে আৰ জে ডি দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
  • সাতোহা সমষ্টিত ড০ ৰামানন্দ যাদৱ ৭,৯৯২টা ভোটত জয়ী হৈছে।
  • চিৰাগ পাচোৱানৰ লোক জন শক্তি পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে।
  • গোবিন্দগঞ্জ সমষ্টিত ৩২হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে  জন শক্তি পাৰ্টী প্ৰাৰ্থীগৰাকী।
  • নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে ১৬টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হৈছে।
বিহাৰ নিৰ্বাচন