আই পি এল ফ্ৰেন্সাইজিয়ে ঘোষণা কৰিব ৰিটেইন তথা ৰিলিজ খেলুৱৈৰ চূড়ান্ত তালিকা

ডিজিটেল ডেস্ক : অৱশেষত আজি অন্ত পৰিব ক্ৰিকেটপ্ৰেমীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া জল্পনা-কল্পনা, উৎকণ্ঠা তথা অপেক্ষাৰ। ক্ৰিকেট বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় তথা ধনাঢ্য লীগ- ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ (আই পি এল)ক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছিল তীব্ৰ চৰ্চা।
এই চৰ্চাৰ ওৰ পেলাই শনিবাৰে আই পি এল ফ্ৰেন্সাইজিসমূহে প্ৰতিযোগিতাৰ আগন্তুক সংস্কৰণৰ বাবে নিজৰ প্ৰাথমিক প্ৰস্তুতি নিশ্চিত কৰিব। কিয়নো আজি আই পি এল ফ্ৰেন্সাইজিসমূহে ঘোষণা কৰিব লাগিব ৰিটেইন তথা ৰিলিজ খেলুৱৈৰ চূড়ান্ত তালিকা।
এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, আই পি এল ২০২৬ ছিজনৰ বাবে খেলুৱৈৰ ৰিটেইন তথা ৰিলিজৰ সময়সীমা ১৫ নৱেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। সেই অনুসৰি আজি ফ্ৰেন্সাইজিসমূহে ৰিটেইন আৰু ৰিলিজ কৰিবলগীয়া খেলুৱৈৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব।
স্বাভাৱিকতেই এই তালিকাত ক্ৰিকেট বিশ্বৰ বহু ৰথী-মহাৰথীৰ নাম থাকিব। গতিকে ক্ৰিকেটপ্ৰেমীয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষা কৰিছে এই নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ।
খেলুৱৈ ৰিটেনচনৰ নিয়মবোৰ কি কি?
আই পি এল ২০২৫ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল খেলুৱৈৰ মেগা নিলাম। সেয়ে আগন্তুক সংস্কৰণৰ বাবে এইবাৰ মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হ’ব। মিনি নিলামৰ ৰিটেনচনৰ নিয়ম মেগা নিলামতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক হ’ব। এইবাৰ সকলো ফ্ৰেন্সাইজিয়ে ইচ্ছা অনুসৰি খেলুৱৈ ৰিটেইন কৰি ৰখা বা ৰিলিজ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব।
নিয়ম অনুসৰি মেগা নিলামৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো দলক সৰ্বাধিক ৫ বা ৬ জন খেলুৱৈক ধৰি ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। কিন্তু মিনি নিলামৰ ক্ষেত্ৰত এনে কোনো বাধা নাই। মুকলি কৰা খেলুৱৈসকলৰ মূল্য ফ্ৰেন্সাইজিৰ নিলামৰ পাৰ্চত যোগ কৰা হ’ব। যদি কোনো খেলুৱৈৰ ট্ৰেডৰ বিনিময়ত ধন লাভ কৰে, সেয়াও নিলামৰ পাছত যোগ কৰা হ’ব।
ৰিটেনচনৰ পূৰ্বে ট্ৰেডিং উইণ্ড’ত খেলুৱৈ সলনি
এইবাৰ ৰিটেনচন উইণ্ড’ৰ পূৰ্বে কেইবাজনো খেলুৱৈৰ ট্ৰেডক লৈ যথেষ্ট আলোচনা দেখা গৈছিল। বিশেষকৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মাজত সঞ্জু চেমছন, ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, আৰু ছেম কুৰানৰ ট্ৰেডক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এইপৰ্যন্ত ফ্ৰেন্সাইজি দুটাই এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই।
অৱশ্যে কিছু খেলুৱৈৰ ট্ৰেডে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ কৰিছে। এইবাৰ ট্ৰেডৰ জৰিয়তে দল সলনি হোৱা প্ৰথমজন খেলুৱৈ আছিল শ্বাৰ্দুল ঠাকুৰ। তেওঁক মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ সৈতে ২ কোটি টকাৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে নিজ দললৈ আনে। দলটোৱে লগতে গুজৰাট টাইটানছৰ পৰা ২.৬ কোটি টকাৰ চুক্তিৰে শ্বেৰফানে ৰাদাৰফোৰ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে।
তেওঁলোকৰ লগতে আজি ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ পৰা লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে মহম্মদ ছামিৰ ট্ৰেড চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁৰ লগতে আজি ট্ৰেডৰ জৰিয়তে আন কেইবাজনো খেলুৱৈৰ দল সলনিৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে খেলুৱৈৰ ৰিলিজৰ ক্ষেত্ৰতো বহু ৰথী-মহাৰথীৰ নাম দেখা যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে।