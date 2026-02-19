দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিল্লী হাটত অনুষ্ঠিত হ'ব 'অৰুণাচল উৎসৱ'

ডিজিটেল ডেস্কঃ দিল্লী হাটত অনুষ্ঠিত হ'ব 'অৰুণাচল উৎসৱ' ৷ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ২১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব এই উৎসৱ ৷ ইপিনে এই উৎসৱৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ চহকী পৰম্পৰাক থলুৱা কলা, শিল্পকলা, খাদ্য আৰু পৰ্যটন অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা।
উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে এই কথা ঘোষণা কৰে। এই মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাছাং দৰ্জী সোণা। ইপিনে এই উৎসৱত পৰিকল্পিত পৰিবেশন,লোকসংগীতৰ উপস্থাপন আৰু অৰুণাচলৰ বৈচিত্ৰময় জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক প্ৰদৰ্শন কৰা জনগোষ্ঠীয় ফেশ্বন শ্ব’ৰে গঠিত এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আনফালে উৎসৱৰ মুখ্য আকৰ্ষণসমূহৰ ভিতৰত আছে পৰম্পৰাগত য়াক নৃত্য, যি ৰাজ্যৰ উচ্চ-পৰ্বতীয়া হিমালয়ান সংস্কৃতিক প্ৰতীকীভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক প্ৰকাশ কৰে । এই অনুষ্ঠানত শিল্পী, সাংস্কৃতিক দল, পৰিবেশক, প্ৰভাৱশালী আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক একক মঞ্চত একত্ৰিত কৰা হ’ব, যিয়ে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ৰাজ্যখনৰ জীৱন্ত ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব।এই মহোৎসৱত সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে বিনামূলীয়া প্ৰৱেশৰ সুবিধা থাকিব ৷ ।