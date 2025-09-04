আমেৰিকা, ছিংগাপুৰ, জাৰ্মান, জাপান সকলোৱে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিছে ভাৰতত...

ডিজিটেল ডেস্কঃভাৰতত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই এপ্ৰিলৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত ১৮.৬২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছেগৈ। ৫.৬১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বৰঙণি আমেৰিকাই সৰ্বাধিক বিনিয়োগকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয়। কৰ্ণাটকেই সৰ্বাধিক বিনিয়োগৰ প্ৰবাহ লাভ কৰিছিল। চৰকাৰে বিভিন্ন খণ্ডত বিনিয়োগকাৰী অনুকূল নীতি আৰু সংস্কাৰ ৰূপায়ণ কৰিছে।
বুধবাৰে প্ৰকাশ পোৱা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ এপ্ৰিল-জুনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ১৮.৬২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হয়, আনহাতে শুল্ক সমস্যাৰ সত্ত্বেও এই ত্ৰৈমাসিকত আমেৰিকাৰ পৰা অহা এফ ডি আই প্ৰায় তিনিগুণ বৃদ্ধি পাই ৫.৬১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হয়।
এপ্ৰিল-জুন বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ১৬.১৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ। ২০২৪-২৫ চনৰ মাৰ্চ ত্ৰৈমাসিকত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ২৪.৫ শতাংশ হ্ৰাস পাই ৯.৩৪ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে। ইকুইটি প্ৰবাহ, পুনৰ বিনিয়োগ কৰা আয় আৰু অন্যান্য মূলধনকে ধৰি মুঠ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ পৰ্যালোচনাধীন ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত ২৫.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ২০২৪-২৫ চনৰ একে সময়ছোৱাত ২২.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছিল।
এই সময়ছোৱাত শুল্ক সমস্যাৰ সত্ত্বেও ২০২৪-২৫ চনৰ এপ্ৰিল-জুন মাহত ১.৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে ৫.৬১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰেৰে আমেৰিকাই প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ সৰ্ববৃহৎ উৎস হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পিছতে ছিংগাপুৰ (৪.৫৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), মৰিচাছ (২.০৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), চাইপ্ৰাছ (১.১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), ইউ এ ই (১ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), কেমেন দ্বীপপুঞ্জ (৬৭৬ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), নেদাৰলেণ্ড (৬৬৭ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), জাপান (৫৫১ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ), আৰু জাৰ্মানী (১৯১ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ)।