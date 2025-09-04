ভুৱা শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ! আদালতৰ নিৰ্দেশত বিপদত পৰিল ৱাৰ্ড সদস্যা...

ডিজিটেল সংবাদ, শ্ৰীভূমিঃ যোৱা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বদৰপুৰ চৈতন্য ব্লকৰ অন্তৰ্গত মহাকাল গাঁওপঞ্চায়তৰ ৩নং ৱাৰ্ড সদস্যা শুকৃতি শুক্লবৈদ্যৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত জয়লাভৰ অভিযোগ। পিছে বিষয়টো আইনৰ অধীনত লোৱাত মাননীয় আদালতৰ নিৰ্দেশত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ'ল ৱাৰ্ড সদস্যা শুকৃতি শুক্লবৈদ্য।
গাঁৱৰ শ্বাহিদ আহমেদে কয় যে যদি চৰকাৰী নিৰ্দেশক আওকাণ কৰি কোনো জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হয় আৰু প্ৰশাসনক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেন্তে সেই জনপ্ৰতিনিধিয়ে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতো যে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা নকৰে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই।
সেয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি, অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজৰ পৰামৰ্শ মতে, তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপি গোচৰ ৰুজু কৰি ৱাৰ্ড সদস্য শুকৃতি শুক্লবৈদ্যৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ সন্দেহৰ অভিযোগ জনোৱাৰ পিছত যেতিয়া গোচৰটো WP(C)4874/2025 নম্বৰত পঞ্জীয়ন হয়, তেতিয়া আদালতে শ্ৰীভূমি জিলা উপায়ুক্তক বিষয়টো চোৱাচিতা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে।
ইফালে ৩নং ৱাৰ্ডৰ জামাল উদ্দিন, আব্দুল কায়ুম, আব্দুল বাছিত, কমাল হোছেইন, আব্দুল কাদিৰ, সুনাফৰ আলী, বীৰেন্দ্ৰ দাস, মইনুল হক, তৱাহিৰ আলী, হোছেইন আহমেদ, শংকৰ আৰু শ্বাহিদে কয় যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীত্ব দাখিল কৰাৰ বাবে দিয়া শপতনামাত শুকৃতি শুক্লবৈদ্যই নবম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ২০০২ চনত কাছাৰ জিলাৰ বিহাৰা বিক্ৰমপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছিল।
ইয়াৰ উপৰিও শপতনামাত দিয়া তথ্যত তেওঁৰ চাৰিটা সন্তান থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰাৰ লগতে চাৰিটা সন্তানৰ জন্ম তাৰিখো উল্লেখ কৰিছিল। প্ৰকৃততে শুকৃতি শুক্লবৈদ্যৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ চলগই অঞ্চলত। বৈবাহিক সূত্ৰে মহাকল গাঁৱৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা তথা প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য সুবোধ শুক্লবৈদ্যৰ পত্নী।
এনে পৰিস্থিতিত তেওঁ শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰথম সন্তানৰ জন্ম ১৯৯৭ চনত, দ্বিতীয় সন্তান ২০০৬ চনত, তৃতীয় সন্তান ২০০৮ চনত, আৰু চতুৰ্থ সন্তানটো ২০২২ চনত।উপৰোক্ত তথ্য যদি সঁচা হয়, তেন্তে স্বামী ঘৰলৈ উভতি আহি কাজাৰ জিলাৰ বিহাৰা বিক্ৰমপুৰ হাইস্কুলৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ পঢ়া-শুনা আৰম্ভ কৰিছিল নেকি?যদি সঁচাই তেওঁ আকৌ হাইস্কুলত ভৰ্তি হৈছিল তেন্তে তেওঁ সৰুতে বিয়া হৈছিল নেকি?
গতিকে নিৰ্বাচনী শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্যৰ পৰা যথেষ্ট সন্দেহৰ সৃষ্টি হ’লে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ’ল। মাননীয় আদালতৰ নিৰ্দেশ আৰু শ্ৰীভূমি জিলা উপায়ুক্তই প্ৰকৃত সত্য উদঙাই দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে।