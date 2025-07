এডিচি ৰূপে পৰিচয় দি বহুলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন

ডিজিটেল সংবাদ, বিহালীঃ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এজন ভুৱা এডিচিক। নিজকে এডিচি ৰূপে পৰিচয় দি বহু লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল চাৰ্লি পাতিৰ নামৰ যুৱকজনে। ধৃত চাৰ্লি পাতিৰ ঢকুৱাখানাৰ ১নং আলিমূৰ দাংধৰাৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে।

Advertisment

চাৰ্লি পাতিৰে নিজকে জিলা আয়ুক্তৰ সহকাৰী বুলি পৰিচয় দি বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সঘনাই অহা-যোৱা কৰিছিল। এই সময়ছোৱাত তেওঁ বহু লোকৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত মুনিন্দ্ৰ ঙাটেক দিব লাগিব বুলি কৈ কেইবাজনো লোকৰ পৰা ১.৪০ লাখ টকা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল। জিলা আয়ুক্ত মুনিন্দ্ৰ ঙাটে বিশ্বনাথৰ পৰা ডিমাহাচাও জিলালৈ বদলি হোৱাৰ সময়ছোৱাতেই চাৰ্লি পাতিৰে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল।

কেৱল ইয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, Director of welfare of Plain Tribes and Backward Classes ৰ জড়িয়তে ৰাজসাহায্যযুক্ত ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামত বহুলোকৰ পৰা ৰচিদ প্ৰদান কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল চাৰ্লি পাতিৰে ৷ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগো আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে।

জানিব পৰা মতে, ১২ জুলাই তাৰিখে ধন সংগ্ৰহ কৰি ১৮ জুলাইত ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পাছতো, ধন উভতাই নিদিয়াত ভুক্তভোগীসকলে আৰক্ষীৰ সহায় লৈছিল। ভুৱা ADC চাৰ্লি পাতিৰৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীসকলে এতিয়া উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে।