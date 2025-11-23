চাবস্ক্ৰাইব কৰক

উত্তৰাখণ্ডৰ আলমোৰাত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক

২০ কেজিতকৈও অধিক বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ সেনাৰ

  • উত্তৰাখণ্ডৰ আলমোৰাত বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ 

  • দুখন বিদ্যালয়ৰ সমীপত বাছৰ পৰা জব্দ কৰে বিস্ফোৰকখিনি 

  • ২০ কেজিতকৈও অধিক বিস্ফোৰক সামগ্ৰী জব্দ সেনাৰ

  • ১৬১ ডাল জেলিগনাইট ষ্টীকো জব্দ
উত্তৰাখণ্ড