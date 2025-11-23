উত্তৰাখণ্ডৰ আলমোৰাত উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক

&quot; \u0989\u09a4\u09cd\u09a4\u09f0\u09be\u0996\u09a3\u09cd\u09a1\u09f0 \u0986\u09b2\u09ae\u09cb\u09f0\u09be\u09a4 \u09ac\u09c1\u099c\u09a8 \u09aa\u09f0\u09bf\u09ae\u09be\u09a3\u09f0 \u09ac\u09bf\u09b8\u09cd\u09ab\u09cb\u09f0\u0995 \u0989\u09a6\u09cd\u09a7\u09be\u09f0\u00a0 \u09a6\u09c1\u0996\u09a8 \u09ac\u09bf\u09a6\u09cd\u09af\u09be\u09b2\u09df\u09f0 \u09b8\u09ae\u09c0\u09aa\u09a4 \u09ac\u09be\u099b\u09f0 \u09aa\u09f0\u09be \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u0995\u09f0\u09c7 \u09ac\u09bf\u09b8\u09cd\u09ab\u09cb\u09f0\u0995\u0996\u09bf\u09a8\u09bf\u00a0 \u09e8\u09e6 \u0995\u09c7\u099c\u09bf\u09a4\u0995\u09c8\u0993 \u0985\u09a7\u09bf\u0995 \u09ac\u09bf\u09b8\u09cd\u09ab\u09cb\u09f0\u0995 \u09b8\u09be\u09ae\u0997\u09cd\u09f0\u09c0 \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 \u09b8\u09c7\u09a8\u09be\u09f0 \u09e7\u09ec\u09e7 \u09a1\u09be\u09b2 \u099c\u09c7\u09b2\u09bf\u0997\u09a8\u09be\u0987\u099f \u09b7\u09cd\u099f\u09c0\u0995\u09cb \u099c\u09ac\u09cd\u09a6 &quot;