১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা HSLC, ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা HS

ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন

ডিজিটেল সংবাদ, গুৱাহাটীঃ ২০২৬ চনত  অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। ২০২৬ ৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা । তাৰ ঠিক এদিন পিছতে  অৰ্থ্যৎ ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ তিনিওটা শাখাৰে চূড়ান্ত পৰীক্ষা। 

উল্লেখ্য যে এই কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে x যোগে কৰিছে ঘোষণা । 

তাৰোপৰি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ড অনুষ্ঠিত কৰিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা।

