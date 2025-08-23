বিহালীৰ ৪৩৩ টা পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননীঃ আছে বিদ্যালয়ো...

ডিজিটেল সংবাদ বিহালীঃ বিহালীৰ বাঘমাৰীত উচ্ছেদৰ বাবে জাননী প্ৰেৰন কৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোত। ৪৩৩ টা পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী দিছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে ৷
উচ্ছেদ হ'বলগীয়া অঞ্চলটোৰ ভিতৰত আছে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ো। NORTH EAST SMART SCHOOL নামৰ এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খন উচ্ছেদ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাইছে আহ্বান।
বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনায় কয়, ''মামা আমাৰ বিদ্যালয়খন নাভাঙিব ৷ বিদ্যালয়খন ভাঙিলে আমাৰ পঢ়িবলৈ স্কুল নাই''। উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান বিদ্যালয়খনত ১০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ বিদ্যালয়খনত আছে ৭ গৰাকী শিক্ষক।