অভিলেখ! ইউৰোপলৈ ভাৰতৰ ডিজেলৰ ৰপ্তানি ১৩৭% বৃদ্ধি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ এক অপ্ৰতিৰোধ্য শক্তিত পৰিণত হৈছে। ইউৰোপলৈ ভাৰতৰ ডিজেলৰ ৰপ্তানি ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৩৭% জপিয়াই আগষ্ট মাহত ২৪২,০০০ বেৰেল প্ৰতিদিনে (বিপিডি) হয়।
গ্ৰাহকসকলে ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা ইন্ধনৰ ওপৰত ইউৰোপীয় সংঘই আগন্তুক নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে সাজু হৈছিল। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই নতুন নিয়মে ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ তেলৰ প্ৰাথমিক প্ৰচেছৰ তথা আগশাৰীৰ ইন্ধন ৰপ্তানিকাৰক ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ বজাৰখনক উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে এই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিৰ কাৰণ কেইবাটাও কাৰক বুলি কয়।
এটা ডাঙৰ শোধনাগাৰত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আগতীয়াকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সময়সূচী, শীতকালৰ প্ৰত্যাশিত প্ৰয়োজনীয়তা, আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আগন্তুক নিয়ম যিয়ে ভাৰতীয় যোগানত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে সমগ্ৰ ২০২৫ চনত ভাৰতীয় ডিজেলৰ ইউৰোপীয় চাহিদা শক্তিশালী মাত্ৰা বজাই ৰাখিব।
বিশ্বব্যাপী তথ্য আৰু বিশ্লেষণ সেৱা ব্লাৰৰ মতে ইউৰোপলৈ আগষ্ট মাহৰ ডিজেলৰ ৰপ্তানি যোৱা মাহৰ তুলনাত ৭৩% বৃদ্ধি পাইছে আৰু যোৱা বছৰৰ মাহেকীয়া গড় ১২৪% অতিক্ৰম কৰিছে।শক্তি চালান নিৰীক্ষণকাৰী আন এটা প্ৰতিষ্ঠান ভৰটেক্সাই আগষ্ট মাহত ইউৰোপলৈ ভাৰতীয় ডিজেল ৰপ্তানি ২২৮,৩১৬ বিপিডি বুলি জনাইছিল, য’ত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ১৬৬% বৃদ্ধি আৰু জুলাইৰ তুলনাত ৩৬% বৃদ্ধি দেখা গৈছে।