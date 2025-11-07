ৰঙাপৰাত হাতী - মানুহৰ সংঘাত

ডিজিটেল সংবাদ, জামুগুৰিহাট : শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাত বন্যহস্তীৰ সংঘাট অব্যাহত আছে ৷ বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটি বনৰীয়া হাতীৰ জাকে জনাঞ্চলত প্ৰবেশ কৰি পকা ধাননি পথাৰ কৰিছে তহিলং ৷
বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱ পকা ধান খাই খেচগুলি নস্ত কৰে ধাননি পথাৰসমূহ ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশাও ৰঙাপৰাৰ চেঁচা ৰেলগেটৰ সমীপৰ ধাননি পথাৰত তিনিটাকৈ বনৰীয়া হাতী প্ৰৱেশ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে ৷
নিশা ৰাইজে ফটকা ফুটাই চিঞৰ বাখৰ কৰি বন্যহস্তী জাকটো বাগিচাৰ পথাৰৰ পৰা খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হয় ৷ দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাৰ মাজত বিচৰন কৰি থকা বন্যহস্তীৰ জাকসমূহ নিশা হোৱাৰ লগে লগেই পকা ধাননি পথাৰত নামি পৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷
বনৰীয়া হাতীয়ে ধাননি পথাৰৰ পকা ধান খাই তহিলং কৰি আহাত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ ৷