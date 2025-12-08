চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়

বৰভূঁইকঁপে জোকাৰি গ’ল জাপান

ভূমিকম্পৰ পাছতে দেশখনত ছুনামীৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে । সকলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
image (36)
  • বৰভূঁইকঁপে জোকাৰি গ’ল জাপান
  • ৭.৬ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত হাহাকাৰ অৱস্থা দেশখনত
  • ভূমিকম্পৰ পাছতে দেশখনত ছুনামীৰ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 
  • উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ জনতাক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ
ভূমিকম্প জাপান