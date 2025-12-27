চাবস্ক্ৰাইব কৰক

সন্ধিয়া ৬.১২ বজাত অনুভূত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি...

ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল ৪.২...

Asomiya Pratidin
  • ৰাজ্যজুৰি ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি
  • ৬.১২ বজাত অনুভূত ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি
  • ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল ৪.২

  • ঢেকীয়াজুলিৰ সমীপত আছিল ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ 
  • বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা নাই ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ

ভূমিকম্প