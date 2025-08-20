নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব ই-কমাৰ্চ আৰু টেকন’লজি ষ্টাৰ্টআপে...

ডিজিটেল ডেস্কঃ ডিজিটেলৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাৰত অপ্ৰতিৰোধ্যভাৱে আগবাঢ়িছে। মঙলবাৰে এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ভাৰতত ই-কমাৰ্চ আৰু টেকন’লজি ষ্টাৰ্টআপে দেশত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব।
টিমলিজ এডটেকৰ ‘কেৰিয়াৰ আউটলুক ৰিপ’ৰ্ট (HY2 2025)’ শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ফ্ৰেছাৰৰ বাবে এক শক্তিশালী চাকৰিৰ বজাৰ আছে, খুচুৰা (৮৭ শতাংশ) আৰু উৎপাদন (৮২ শতাংশ) ষ্টাৰ্টআপৰ পিছত নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰিছে, যিয়ে বিভিন্ন খণ্ডত যুৱ প্ৰতিভাৰ বহল চাহিদা প্ৰতিফলিত কৰে।
টিমলিজ এডটেকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শান্তনু ৰুজে কয় যে, "উদ্যোগসমূহ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে বিকশিত হোৱাৰ লগে লগে, অভিযোজন ক্ষমতা আৰু মানৱ দক্ষতাৰ সৈতে কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতাক মিহলাই লোৱা নৱাগতসকলে নিজকে ভাল স্থানত বিচাৰি পাব। ডিগ্ৰী এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কাৰ্যসূচীৰ উত্থানে ব্যৱহাৰিক, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষণ পথৰ চাহিদাক আৰু অধিক জোৰ দিয়ে।"
টিমলিজ এডটেকৰ কেৰিয়াৰ আউটলুক ৰিপৰ্ট (HY2 2025) মে’ আৰু জুলাইৰ ভিতৰত বিভিন্ন খণ্ডৰ ১,০৬৫ জন নিয়োগকৰ্তাৰ পৰা পোৱা ইনপুটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদনত আৰু প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এআইৰ নেতৃত্বত কৰ্মশক্তিৰ পুনৰ্গঠন, বিশ্ব বাণিজ্যৰ অনিশ্চয়তা, আৰু মূল উদ্যোগসমূহত অভিজ্ঞ প্ৰতিভাক ধৰি ৰখাৰ ওপৰত কৌশলগতভাৱে মনোনিৱেশ কৰাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী-জুনৰ ভিতৰত ৭৪ শতাংশৰ পৰা ২০২৫ চনৰ জুলাই-ডিচেম্বৰৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে সতেজ নিযুক্তিৰ উদ্দেশ্য ৭০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছ।