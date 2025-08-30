চাবস্ক্ৰাইব কৰক

উৎসৱৰ বতৰত ৩.৮ লাখ ঋতুভিত্তিক চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিছে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মে

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
ডিজিটেল ডেস্কঃ আহি আছে উৎসৱৰ বতৰ। এই উৎসৱৰ বতৰত ভাৰতীয় ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মসমূহে ঋতুভিত্তিক নিযুক্তি বৃদ্ধি কৰিছে। উৎসৱৰ বতৰত চাহিদা বৃদ্ধিৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে  ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মসমূহে।

ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন, আৰু মাইণ্ট্ৰাকে ধৰি প্ৰধান ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মসমূহে তেওঁলোকৰ যোগান শৃংখল, লজিষ্টিক আৰু গ্ৰাহক সেৱা কাৰ্য্যকলাপত ৩.৮ লাখতকৈ অধিক ঋতুভিত্তিক চাকৰিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে। ফ্লিপকাৰ্টে টায়াৰ-২ আৰু ৩ চহৰত ৬৫০টা নতুন ডেলিভাৰী হাব স্থাপনৰ সমান্তৰালভাৱে ২.২ লাখৰো অধিক ঋতুভিত্তিক চাকৰি সৃষ্টি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে।

কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰে যে, "উৎসৱৰ বতৰৰ আগতেই ফ্লিপকাৰ্টে ২৮খন ৰাজ্যত নিয়োগৰ সুযোগ, আন্তঃগাঁথনি আৰু টেক নিয়োগ বৃদ্ধি কৰিছে। ২.২ লাখতকৈ অধিক চাকৰিৰ সুযোগ সৃষ্টি, প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰণ, আৰু সৰু সৰু চহৰত অন্তৰ্ভুক্ত নিযুক্তিৰ সৈতে এই উৎসৱৰ বতৰত ফ্লিপকাৰ্টৰ স্কেলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।"

ইফালে, আমাজন ইণ্ডিয়াই নিজৰ ফুলফিলমেণ্ট চেণ্টাৰ, ছৰ্ট চেণ্টাৰ আৰু লাষ্ট মাইলৰ ডেলিভাৰী ষ্টেচনৰ নেটৱৰ্কত ১.৫ লাখতকৈ অধিক ঋতুভিত্তিক কামৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে মুম্বাই, দিল্লী, পুনে, বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু লক্ষ্ণৌকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ ৪০০ৰো অধিক চহৰত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে কামৰ সুযোগ। একেদৰে হুবলী, ত্ৰিবেন্দ্ৰম, ৰাজপুৰা, গোৰখপুৰ, মোৰাদাবাদ, আৰু প্ৰয়াগৰাজত ছটা নতুন ছৰ্ট চেণ্টাৰ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মটোৱে।

