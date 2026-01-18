কাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে দ্বীপেন বড়োৱে ?

ডিজিটেল সংবাদ, ওদালগুৰিঃ শনিবাৰে সৰুসজাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ঐতিহাসিক বাগুৰুম্বা অনুষ্ঠানত অপমানিত হোৱাৰ অভিযোগেৰে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে।
নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত প্ৰকাশ কৰি এবছু সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, কালি সৰুসজাই গেট ২৪, ২৪এ, ২৪বিত “বাগুৰুম্বা দহৌ” অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়। অসম আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশৰ বিষয়াসকলে অংশীদাৰ আৰু সংগঠনৰ বাবে মন্ত্ৰী গোটৰ বৈঠকৰ সময়ত গোল্ডেন আৰু ব্লু কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ পিছতো বলপূৰ্বকভাৱে নাকচ কৰাৰ অভিযোগ দ্বীপেন বড়োৰ।
নেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত সদৰী কৰে যে, আমাৰ দলটোৱে তেওঁলোকক ভদ্ৰভাৱে ক’লে যে আমি এই বৃহৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজকৰে অংশ। মই তেওঁলোকক জনাইছিলো যে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে আদৰণি তথা লাইনআপতো উপস্থিত থাকিব লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। এই গেটৰ জৰিয়তে আন আমন্ত্ৰিত, ভিআইপিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ব্যৱহাৰ দেখা গৈছিল। এইটো সত্য যে, কাৰ্যসূচীটো বিশুদ্ধভাৱে বাগুৰুম্বাৰ বাবে কেন্দ্ৰীভূত হৈ আমাৰ চহকী ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক বিশ্বত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু অনুষ্ঠানটোত সৰ্বাধিক আমন্ত্ৰিত আছিল বড়ো বুদ্ধিজীৱী, শিক্ষাবিদ, সংগঠনৰ নেতা, চৰকাৰী বিষয়া, বিধায়িনী দল আৰু বিটিচিৰ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আদি।
নেতাগৰাকীয়ে লগতে সদৰী কৰে যে, মই দুখেৰে অনুভৱ কৰিছো যে পশ্চিমীয়া টাই ছুটৰ সলনি সাধাৰণ বড়ো পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক গামছা, আৰোনাই আৰু এণ্ডিকোটত থকাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতি এনে ব্যৱহাৰ কৰিলে। এনে অপব্যৱস্থাপনা আৰু বৈষম্যমূলক মনোভাৱ, অসৎ আচৰণ সহ্য কৰিব নোৱাৰি। ই হয়তো পাৰ্থক্য আৰু ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিব। আনকি তেওঁলোকেও জনা উচিত যে আমি আগতেও একেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছো য'ত বডোলেণ্ড মহোৎসৱৰ সময়ত কোকৰাঝাৰ আৰু দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণত দুইৰ পৰা ৯ লাখ লোকৰ ভিৰ হৈছিল।
দ্বীপেন বড়োৱে উল্লেখ কৰে যে, এনে মনোভাৱ আৰু আচৰণ বহু দুৱাৰত সংঘটিত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে অতি সঘনাই মানুহৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কথা কয়। কিন্তু এনে ঘৃণনীয় বিষয়াই কাউন্সেলিং বা ভি আৰ এছৰ বাবে যাব লাগে। তদুপৰি, যিসকলে এনে ভিৰক বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে নিষ্ঠাবানভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল, তেনে বিষয়াসকলক প্ৰণাম জনাইছো। আনকি এবছুৱেও নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে কোনো আৰক্ষী কৰ্মী অবিহনে আমি আমাৰ নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে অনুশাসনমূলক আৰু পদ্ধতিগতভাৱে লাখ লাখ সমাৱেশ সংগঠিত আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰে বুলিও ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে নেতাগৰাকীয়ে।