দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ জিলা আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি

ডিজিটেল সংবাদ,কামৰূপঃ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননী গোপাল মহন্তৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন মানহানিকাৰক পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ (মেট্ৰ’) জিলা আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে।
আদালতে দুলু আহমেদক উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আৰু কোনো ধৰণৰ মানহানিকাৰক বিষয়বস্তু সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ বা শ্বেয়াৰ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা প্ৰদান কৰে। আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দুলু আহমেদে ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা সকলো মানহানিকাৰক পোষ্ট, ভিডিঅ’ আৰু ইউআৰএল তৎক্ষণাত আঁতৰাব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতে অনুৰূপ কোনো বিষয়বস্তু আপলোড, শ্বেয়াৰ বা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব।
এই গোচৰত উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননী গোপাল মহন্তই ১০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে। আদালতে এই দাবী গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। আদালতৰ মতে, দুলু আহমেদে একাধিক সামাজিক মাধ্যম একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে মিছা, ভিত্তিহীন আৰু অপমানজনক অভিযোগ কৰিছিল।
এই পোষ্টসমূহ বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈ উপাচাৰ্যৰ সুনাম, সামাজিক মৰ্যাদা আৰু পেছাদাৰী প্ৰতিষ্ঠাক ক্ষতি কৰিছে। আদালতৰ মতে, এই অভিযোগসমূহ সাধাৰণ সমালোচনাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি ইচ্ছাকৃত আৰু দুৰ্নীতিপূৰ্ণ মানহানিৰ পৰ্যায়ত পৰে। লগতে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টেণ্ডাৰ আৰু দুৰ্নীতি সম্পৰ্কীয় অভিযোগসমূহো আদালতে স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছে আৰু কয় যে উক্ত টেণ্ডাৰ আৰু কামসমূহ উপাচাৰ্যৰ নিযুক্তিৰ বহু আগতেই হৈছিল আৰু দুৰ্নীতি, নেপটিজিম বা পদৰ অপব্যৱহাৰৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাযায়।
আদালতে কয় যে মানহানিকাৰক বিষয়বস্তু সামাজিক মাধ্যমত অব্যাহত থাকিলে উপাচাৰ্যৰ সুনামৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হ’ব পাৰে, যাক আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণেৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰি। সেয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি আদালতে মত প্ৰকাশ কৰে।
এই ৰায়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননী গোপাল মহন্তে কয় যে ৰাজনৈতিক মত ৰাজনৈতিক মতপ্ৰকাশৰ নামত শিক্ষানুষ্ঠান বা শিক্ষাবিদসকলৰ বিৰুদ্ধে মিছা অপপ্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰি আৰু এই ৰায়ে জনবিশ্বাস আৰু শৈক্ষিক সততা ৰক্ষাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা দিয়ে।