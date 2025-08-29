নগাঁৱৰ কাৰাগাৰত চলে ড্ৰাগছৰ বেহা !

ডিজিটেল সংবাদ,নগাঁও : নগাঁৱৰ দুই কাৰাগাৰত হাজোতী আৰু কয়দীক লৈ বেহা চলোৱাৰ অভিযোগ কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ লগতে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে । অভিযোগ অনুসৰি কয়দী আৰু হাজোতীক কাৰাগাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে যোগান ধৰে ড্ৰাগছ, মদ-ভাং, বিড়ি - চিগাৰেট , গুটখা তথা বিভিন্ন পানীয় ।
সিমানে নহয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে হোটেল । তাৰোপৰি কাৰাগাৰৰ ভিতৰত এপালি খৈনী বিক্ৰী হয় বিশ টকাত ।
এটি সিজোৱা কুকুৰা কণী বিক্ৰী হয় ২৫ টকাত । লগতে কাৰাগাৰত বন্দীক সাক্ষাতৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে আদায় দিব লাগে নগদ ধন ।
নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰু বিশেষ কাৰাগাৰত চলি থকা এই অনীতিৰ অভিযোগ পায় হঠাৎ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই চলাই অভিযান । এই অভিযান কালত আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকাও উপস্থিত থাকে । হঠাৎ আয়ুক্তই চলোৱা এই অভিযান আয়ুক্ত শৰ্মা নিজে আচৰিত হৈ পৰে ।