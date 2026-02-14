শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত “নিজান দেশৰ অজান কথা” মঞ্চস্থ

ডিজিটেল সংবাদ, শিৱসাগৰ : সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰৰ মূৰকত শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলতাৰে মঞ্চস্থ কৰা হ’ল বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ব্ৰাজিল চুতীয়াৰ“ নিজান দেশৰ অজান কথা” নামৰ নাটক ৷ নাটকখন বন্তি প্ৰজ্বালনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে অসমৰ বোলছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ৷ উদ্যোক্তাসকলে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷
এই নাটকখন সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰে নিৰঞ্জন শৰ্মা আৰু অনুপ ভট্টাচাৰ্যই ৷ তেওঁলোক দুয়োগৰাকী অভিনয়ৰ লগত জড়িত ব্যক্তি ৷ ইতিপূৰ্বে ভালেকেইখন উচ্চ মানবিশিষ্ট নাটক ৰচনাৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা নাট্যকাৰ ব্ৰাজিল চুতীয়াই এটা সুন্দৰ পটভূমিত “ নিজান দেশৰ অজান কথা” নামৰ নাটখন ৰচনা কৰিছে ৷
নাটকখনত এগৰাকী পুলিচ কনিষ্টবলৰ চৰিত্ৰত অভিজ্ঞ অভিনেতা গৌতম দত্ত ফুকনে সাৱলীল অভিনয় কৰে ৷ তেওঁ দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগোৱাৰ লগতে দায়বদ্ধতাৰ দিশত চিৰিয়াছ হোৱাৰ দিশটো সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰে ৷ এগৰাকী কনিষ্টবলে ৰাজনৈতিক নেতা ভাগৱতীক নিজৰ ঘৰত আশ্ৰয় দি নিজৰ ঘৰখন ধবংস হোৱাৰ দুখত তেওঁ কিদৰে ম্ৰিয়মাণ হয় তাকো গৌতম দত্ত ফুকনে অভিনয়ত সুন্দৰভাৱে ফুটাই তোলে ৷
মানিকপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ চৰিত্ৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা নিৰঞ্জন শৰ্মাই সুন্দৰ অভিনয়ৰ যোগেদি দৰ্শকৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ নাটকখন অধিবক্তাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অনুপ ভট্টাচাৰ্য আৰু সমাজকৰ্মীৰ ৰূপত অভিনয় কৰা অভিজ্ঞ অভিনেতা ধীৰাজ দত্তই সুন্দৰ অভিনয় কৰে ৷ তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক নেতা ভাগৱতীৰ চক্ৰান্তত পৰি সমাজখনক বিদ্ৰোহী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্য অভিনয়ত ফুটি উঠে ৷
নাটখনৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী ৰাজনৈতিক নেতা ভাগৱতীৰ চৰিত্ৰত সঞ্জীৱ ভাগৱতীয়ে কৰা সুদক্ষ অভিনয়ে নাটখনক এক বিশেষ গতি প্ৰদান কৰে ৷ আনহাতে কৌতুক অভিনেতা হিচাপে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা মইনুদ্দিন আহমেদে “ নিজান দেশৰ অজান কথা” নামৰ নাটকখনত এটা চোৰৰ চৰিত্ৰত সুন্দৰ অভিনয় কৰি সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে ৷ চোৰটোৰ পত্নীৰ ৰূপত অভিনয় কৰা বন্দনা শইকীয়াৰ অভিনয় আছিল শলাগ ল’বলগীয়া ৷ মইনুদ্দিন আৰু বন্দনাৰ অভিনয়ে নাট্য মন্দিৰৰ দৰ্শকৰ মাজত হাঁহিৰ জোৱাৰ তোলে ৷ নাটখনত ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ ৰূপত যদুমণি বৰাই সুন্দৰ অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ প্ৰশংসা লাভ কৰে ৷
নাটখনৰ আন আন চৰিত্ৰত হৰিহৰ প্ৰসাদ চাহু, নিলুৎপল গোহাঁই, জিন্টু গগৈ, হেমন্ত ভূঞা, গৌতম বৰবৰা, পাহি বৰঠাকুৰ, অংশ্ৰুতা কৌশিক আৰু দীক্ষিত গগৈয়ে মনপৰশা অভিনয়েৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ৷ নাটখনৰ আলোকসজ্জাত বিশ্বজিত বৰঠাকুৰ, ৰূপসজা ইন্দ্ৰ দাস , আৱাহ সংগীত নানু চাহু, স্মাৰক মাখন বৰঠাকুৰ, মঞ্চসজ্জা ললিত ৰাখোৱা আৰু খোকন ঘোষৰ ৷
উল্লেখ্য যে শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰ মেৰামতিৰ বাবে সুদীৰ্ঘ পঁচটা বছৰ বন্ধ হৈ আছিল ৷ যাৰবাবে শিৱসাগৰ নাট্য সমাজৰ নাট্য চৰ্চা আৰু নাট মঞ্চস্থ কৰা প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছিল ৷ মেৰামতিৰ পিছত প্ৰথম বাৰলৈ এই নাটকখন মঞ্চস্থ কৰা হয় ৷