চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ১০০শতাংশ অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ আমেৰিকাৰ!

ডিজিটেল ডেস্কঃচীনা সামগ্ৰীৰ আমদানিৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নতুন শুল্ক ঘোষণা কৰাৰ পিছতে চীনে আমেৰিকাক “ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড”ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমেৰিকাই ১ নৱেম্বৰৰ পৰা চীনৰ সকলো সামগ্ৰীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত ১০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাৰ ফলত চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ মুঠ শুল্ক প্ৰায় ১৩০% লৈ বৃদ্ধি পাব, যিটো এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক।
বেইজিঙে এই পদক্ষেপক অন্যায় বুলি সমালোচনা কৰি সকীয়াই দিয়ে যে ইয়াৰ ফলত বিশ্ব বাণিজ্যত গুৰুতৰভাৱে ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। চীনৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে আমেৰিকাক শুল্ক ভাবুকিৰ সমালোচনা কৰি কয় যে, “ইচ্ছাকৃতভাৱে উচ্চ শুল্কৰ ভাবুকি দিয়াটো চীনৰ সৈতে মিলি যোৱাৰ সঠিক উপায় নহয়।” চীনৰ আন এগৰাকী মুখপাত্ৰই লগতে কয়, "বাণিজ্য যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থিতি সামঞ্জস্যপূৰ্ণ। আমি ইয়াক নিবিচাৰো, কিন্তু আমি ইয়াক ভয় কৰা নাই।"
উল্লেখ্য যে, আমেৰিকাৰ নতুন শুল্কে বিশ্বজুৰি যোগান শৃংখলত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব, যাৰ ফলত সমগ্ৰ আমেৰিকা, এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ বজাৰসমূহত প্ৰভাৱ পৰিব। চীনৰ ইনপুটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কোম্পানীসমূহে উৎপাদনত পলম আৰু অধিক খৰচৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, আনহাতে গ্ৰাহকে দৈনন্দিন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাব পাৰে।