জুবিন গাৰ্গে জীৱনৰ শেষৰটো দীপাৱলী কেনেদৰে উদযাপন কৰিছিল, চাৱক PHOTOS...

ডিজিটেল ডেস্কঃ সেই দিনটো আছিল ২০২৪ৰ চনৰ ৩১অক্টোবৰ, মঙলবাৰ। সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছিল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। পোহৰৰ সেই দিনটোত পত্নী গৰিমাৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিল জুবিনে। কাহিলীপাৰাৰ ঘৰটো ফুল আৰু চাকিৰে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছিল গৰিমাই।
পত্নী গৰিমাৰ ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত আকিছিল ৰংগোলী। ফুল আৰু ৰঙেৰে ঘৰৰ ভিতৰতো বহুকেইটা ৰংগোলী অংকণ কৰিছিল গৰিমাই। কোনো ফটকা নুফুটোৱাকৈ কেৱল চাকিৰে জুবিন- গৰিমাই সেইবাৰ একেলগে উদযাপন কৰিছিল দীপাৱলী।
জুবিনে জীৱিত কালত সদায়েই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক কেৱল পোহৰেৰে উদযাপন কৰাতো বিচাৰিছিল। শব্দ প্ৰদূষণৰ লগতে ফটকা ফুটাই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল জুবিনে।
যেনেকৈ আহ্বান জনাইছিল, তেনেকৈয়ে তেওঁ নিজেও উদযাপন কৰিছিল পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। জু ৰোডৰ ঘৰখন আৰু খাৰঘূলিত থকাৰ সময়তো তেওঁ কেৱল চাকি-বন্তিৰেই উদযাপন কৰিছিল দীপাৱলী।