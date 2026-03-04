আজি মুকলি কৰিব মহানগৰীৰ ভৰলুমুখৰ দীনেশ গোস্বামী উৰণ সেতু

New Update
- আজি মহানগৰবাসীয়ে লাভ কৰিব এখন নতুন উৰণ সেতু
- মুকলি হ'ব ভৰলুমুখ-শান্তিপুৰ সংযোগী উৰণ সেতু
- আজি বিয়লি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব উৰণ সেতুখন
- প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ গোস্বামীৰ নামেৰে নামকৰণ কৰিছে এই উৰণ সেতুখন
- প্রায় ১.২ কিঃমিঃ দৈঘ্যৰ এই উৰণ সেতুখনে মাছখোৱাক এফালে শান্তিপুৰ শুইছগেটৰ সৈতে সংযোগ কৰিব
- প্ৰায় ১০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে এই উৰণ সেতুখন
- মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব