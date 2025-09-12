BTCত এইবাৰ কিংমেকাৰ বিজেপিঃ বাক্সাত ঘোষণা সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ...

New Update
- বাক্সাৰ আমবাৰী উজীৰবাৰীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।
- বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত ২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীৰ ।
- বিটিচিত এইবাৰ বিজোপি কিংমেকাৰ হ'ব বুলি ঘোষণা দিলীপ শইকীয়াৰ ।
- বিটিচিত ৰাইজৰ বহু সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাক বিজেপি চৰকাৰেহে নাইকীয়া কৰিব পাৰিব বুলিও কয় দিলীপ শইকীয়াই ।
- তেওঁ কয়- কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত বিটিচিত ১০০ কোটি টকা আৱন্তন দিছিল, বিজোপিয়ে ১০০০ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন দিছে ।
- ধুবুৰীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই আছে বুলি মন্তব্য কৰে দিলীপ শইকীয়াই ।
- বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৩০টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, কিমান খন আসন পাব সেয়া ২২ চেপ্তেম্বৰৰ ভিতৰত গম পোৱা যাব ।
- ২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতা বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ।
- নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে ।