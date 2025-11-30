ডিফুত বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱসৰ আয়োজন

ডিজিটেল ডেস্কঃ প্ৰতিবন্ধী আৰু দুখীয়া অসুস্থ লোকৰ সেৱাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ সাংবাদিক প্ৰয়াত হোমেন বৰগোহাঞি আৰু হৃদয়বান একাংশ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত ২০১১ চনত গঢ় লৈছিল কৰুণাধাৰা নামৰ এটি সংগঠন ৷ কৰুণাধাৰাই চলিত বছৰৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে ১৬০১ গৰাকী দুখীয়া অসুস্থ ৰোগী আৰু ১৩৪২ গৰাকী প্ৰতিবন্ধী লোকক মুঠ ৪ কোটি ৯৪ লাখ ৬৬ হাজাৰ টকাৰ সাহাৰ্য্য আগবঢ়াইছে ৷
আমাৰ ঘৰত বা সমাজত থকা বিশেষভাৱে সক্ষম লোক সকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা,সহযোগিতা আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘই ১৯৯২ চনৰ পৰা ৩ ডিছেম্বৰ দিনটো বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে ৷ কৰুণাধাৰাইও জন্মলগ্নৰ পৰা বিভিন্ন জিলাত প্ৰতিবন্ধী সকলক লৈ বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস পালন কৰি আহিছে ৷
তাৰেই অংশস্বৰূপে এইবছৰ ৩ ডিচেম্বৰত কৰুণাধাৰাই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদৰ ডিফুৰ “ডিফু ক্লাবত” আয়োজন কৰিছে বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস ৷ ৩ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ৯ বাজি ৩০ মিনিটত পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰাপক ধনেশ্বৰ ইংতিয়ে বন্তি প্ৰজ্বালনেৰে আৰম্ভ কৰিব দিনটোৰ কাৰ্যসূচী ৷ ইয়াৰ পাছতে কৰুণাধাৰাৰ পাতাকা উত্তোলন কৰিব জিলা সমিতিৰ সভাপতি নিখিল চন্দ্ৰ দাসে ৷ কৰুণাধাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হোমেন বৰগোহাঞি আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি নিশিনাথ চাংকাকতিৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যপন কৰিব সচিব নৱজ্যোতি ভূঞা আৰু নীলিমা গোস্বামীয়ে ৷ বন্তি প্ৰজ্বালন কৰিব জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মুকুল চন্দ্ৰ বৰুৱা, জিলা মহিলা সমিতিৰ সভাপতি খিৰলা টেৰণপী,ডিফু ক্লাৱৰ সভাপতি ৰবীন গোস্বামী আৰু পৰিষদৰ উপ-সচিব দিপাঞ্জিত বৰুৱাই ৷
তাৰোপৰি, ১০ বাজি ১৫ মিনিটৰ পৰা হ'ব লগা শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰিব জিলা আয়ুক্ত নিৰলা ফাংচপীয়ে ৷ ১২ বজাৰ পৰা কৰুণাধাৰাৰ সভাপতি প্ৰতুল চন্দ্ৰ ফুকনৰ সভিপতিত্বত হ’ব লগা মুকলি সভা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধোধন কৰিব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মধুৰাম লেকথেয়ে ৷ সভাত বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে উপস্থিত থাকিব পৰিষদৰ বিভাগীয় কাৰ্যবাহী সদস্য ৰীণা তেৰাংপী,মাধুৰ্য্য ঢেকিয়াল ফুকন, ন্যাসৰক্ষী বাণেশ্বৰ খাউণ্ড,সচিব নৰেশ্বৰ শৰ্মা,জিলা প্ৰতিবন্ধী সন্থাৰ সভাপতি দ্বীপেন শইকীয়াই ৷ প্ৰতিবন্ধী শিল্পী জুনুকা তিচপী, অনামিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ লগতে প্ৰতিবন্ধী শিল্পী দলৰ সমবেত গীত আৰু কথাৰে মুখৰ হ’ব মুকলি সভা ৷ কৰুণাধাৰাৰ সভাপতি প্ৰতুল চন্দ্ৰ ফুকন আৰু সচিব দ্বয় ডা° নৰেশ্বৰ শৰ্মা আৰু নৱজ্যোতি ভূঞাই ডিফুবাসী ৰাইজৰ লগতে সহায়ক সমিতি সমূহক উপস্থিত থাকি প্ৰতিবন্ধী লোক সকলৰ মনোবল আৰু সাহস যোগাবলৈ আহৱান জনাইছে ।