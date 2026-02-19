চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ডিব্রুগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগীমঠত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । চাৰিচকীয়া বাহনে মহটিয়াই নিয়ে দুগৰাকী পথচাৰীক। ঘটনাত থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
image (11)
  • ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগীমঠত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা
  • চাৰিচকীয়া বাহনে মহটিয়াই নিয়ে দুগৰাকী পথচাৰীক
  • থিতাতে নিহত এগৰাকী মহিলা
  • আনগৰাকী মহিলাৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে 
  • মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম শিখা ধৰ
  • আনগৰাকী মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত AMCHলৈ প্রেৰণ
পথ দুৰ্ঘটনা ডিব্ৰুগড়