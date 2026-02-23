ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী নহয় কাঁহ-পিতলৰ দোকানত চোৰৰ টাৰ্গেট

ডিজিটেল ডেস্কঃ ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ। কোনো বিদ্যালয়,ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী নহয় এইবাৰ ধুবুৰীৰ ৫ নং ৱাৰ্ডত থকা শতবৰ্ষ পুৰণি কাঁহ-পিতলৰ দোকানত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। লক্ষাধিক টকাৰ কাঁহ-পিতলৰ বাচন দোকানখনৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিয়ে।
উল্লেখ্য যে, চহৰখনৰ শতবৰ্ষ পুৰণি কাঁহ-পিতলৰ দোকানখনৰ গৰাকী বৃন্দাবন চন্দ্ৰ পালে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই বজাৰখনত নাছিল নৈশ চকীদাৰৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ যে- ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে চহৰখনত নিশা নিদিয়ে টহল। কিয় বাৰে বাৰে ইমানবোৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰসাশনে।