চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান

ধুবুৰীৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ নিচেই কাষতে থকা পাটামাৰী অঞ্চলত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড।  

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
5

ডিজিটেল ডেস্কঃ ধুবুৰীৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ নিচেই কাষতে থকা পাটামাৰী অঞ্চলত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড।  পাটামাৰী অঞ্চলৰ বজাৰৰ তিনিখনকৈ দোকানত  কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰে। জ্বলি ভস্মীভূত হয়  সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোত থকা সমেৰ আলী আৰু ছাদ্দাম হুছেইনৰ দুটাকৈ কাপোৰৰ দোকান । ইপিনে এই অগ্নিকাণ্ডত ইউছুফা খাতুন নামৰ মহিলা এগৰাকীৰ গেলামালৰ দোকানো ভস্মীভূত হয়। 

WhatsApp Image 2026-02-23 at 12.25.35 PM

উক্ত অগ্নিসংযোগৰ ফলত প্ৰায় ৩০ লাখ টকাৰ সা-সম্পত্তি ধ্বংস হয়।কোনো দুস্কৃতিকাৰীয়ে উদ্যেশ্য প্ৰণোদিত ভাৱে তিনিখনকৈ দোকানত এই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ধুবুৰীৰ এএমকো ৰোড আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল ভূক্তভোগী লোক কেইগৰাকীয়ে।

WhatsApp Image 2026-02-23 at 12.25.35 PM (2)

ধুবুৰী