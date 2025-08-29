চাবস্ক্ৰাইব কৰক

0

মুখ্য-পৃষ্ঠা অসম

ধুবুৰীৰ জিলা আয়ুক্ত, জিলা দণ্ডাধীশ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক ভাবুকি দি গ্ৰেপ্তাৰ যুৱক

ধুবুৰীৰ জিলা আয়ুক্ত, জিলা দণ্ডাধীশ আৰু জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক ভাবুকি প্ৰদান কৰা এজন যুৱকক শুকুৰবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।

author-image
Asomiya Pratidin
New Update
zxzxzxzxzx

ডিজিটেল সংবাদ, ধুবুৰীঃ ধুবুৰীৰ জিলা আয়ুক্ত, জিলা দণ্ডাধীশ আৰু জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক ভাবুকি প্ৰদান কৰা এজন যুৱকক শুকুৰবাৰে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, ধুবুৰীৰ নিউঘাট এলেকাৰ আবু তাহেৰ নামৰ এজন যুৱকে মটৰ চাইকেল লৈ ধুবুৰী জিলা আদালত, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰলৈ আহি গো-ধনৰ তেজেৰে জিলা আয়ুক্ত, জিলা দণ্ডাধীশ আৰু জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক গা ধুৱাব বুলি চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল।

তেনে সময়তে স্থানীয় ৰাইজে এই যুৱক জনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ খেদি যায় যদিও যুৱকজনে তীব্ৰগতিত মটৰ চাইকেল লৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ইফালে যুৱক জনে এনেদৰে ভাবুকি দিয়াৰ কথা স্থানীয় লোকে শুনিবলৈ পাই চহৰখনত বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। 

পিছত ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে কেইবাঘণ্টা ধৰি সেই স্থানৰ চিচিটিভি কেমেৰাৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি চহৰ খনৰ নিউঘাটৰ পৰা আবু তাহেৰ নামৰ যুৱক জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনে। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনে ব্যৱহাৰ কৰা মটৰ চাইকেল খনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আনহাতে, আৰক্ষীৰ এটি সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আবু তাহেৰ নামৰ যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে।

ধুবুৰী