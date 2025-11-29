অধ্যাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাক ৰয়েল গ্ল’বেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্যৰ উপদেষ্টা আৰু অথৰ-ইন-ৰেচিডেন্স নিযুক্তি...

ডিজিটেল ডেস্কঃ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences) প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্ৰশাসক, আৰু বুদ্ধিজীৱী অধ্যাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই আজি অসমৰয়েল গ্ল’বেল বিশ্ববিদ্যালয় (আৰজিইউ) ত আচাৰ্যৰ উপদেষ্টা আৰু আৱাসস্থলীৰ লেখক হিচাপে যোগদান কৰে।
অসম সাহিত্য সভাৰ প্রাক্তন সভাপতি ,অধ্যাপক বৰাই সাহিত্য, সংস্কৃতি, জনজীৱন, শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত বিশেষকৈ চিকিৎসা আৰু সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্রত ব্যতিক্রমী অৱদান আগবঢ়াইছে৷ তেওঁৰ ৰচনাসমূহ কেইবাটাও ভাষালৈ বহুলভাৱে অনুবাদ কৰা হৈছে।
২০০৯ চনত তেওঁৰ প্ৰশংসিত উপন্যাস কথা ৰত্নাকৰৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল।আৰজিইউত যোগদান কৰাৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য ড°এ.পানছাৰীয়ে কয় যে, “অধ্যাপক বৰাই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাত্ৰাত জ্ঞান, সৃষ্টিশীলতা, আৰু সামাজিক দৃষ্টিভংগীক একত্ৰিত কৰা কৌশলগত পদক্ষেপ সমূহক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব।”