ঢকুৱাখনাত এম এ চিৰ অধ্যক্ষৰ ৬ বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন

ডিজিটেল সংবাদ ঢকুৱাখনা: ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত একাংশ চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত পৰ্যাপ্ত বিদ্যাৰ্থী উপলব্ধ হোৱাৰ পাছটো আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যাই জুৰুলা কৰি আহিছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীক। সমজিলাখনৰ এনে সমস্যাজর্জৰ বিদ্যালয়সমূহৰ জৰীপ কৰি শেহতীয়া ভাবে এইসমূহ বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণী কোঠা আদি নিৰ্মাণৰ প্ৰশংসনীয় কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে।
তাৰেই অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ বৰনৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৬ খন বিদ্যালয়ত পকী গৃহ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়।২০২৪-২০২৫ বিত্তীয় বর্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পুঁজিৰে মিচিং স্থায়ত্ব শাসিত পৰিষদে বৰনৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গন্ধিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নেমুটেঙানি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভোমাজাৰণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাঞ্জীচাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কেকুৰী বিল্পাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু আমলক্ষী দাংধৰা আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শুকুৰবাৰে নতুন বিদ্যালয় গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়।
২১ নং বৰনৈ সমষ্টিৰ সদস্য তথা মিচিং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৱে উক্ত আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে। বৰনৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ শিক্ষাব্ৰতী ৰাইজ, বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষক, সহকাৰী শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থীসকল, মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা দিপাঞ্জল পেগু, বৃগেন দলে, পূব ঢকুৱাখনা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য অমৃত দলে আদি গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতা, কৰ্মী আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত মাংগলিক পৰম্পৰাৰে বিদ্যালয়সমূহৰ পকী খুঁটাত শিল বালি চিমেণ্টৰ মিশ্ৰণ দি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে।
টি এম পি কেৰ ঢকুৱাখনা জিলা সমিতিৰ সম্পাদক অমৰজিত দলেয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানসমূহত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে ১৫ লাখ ৭০ হাজাৰকৈ পুঁজি আবন্টন দিয়া বুলি পৰিষদৰ অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৱে জানিবলৈ দিলে।