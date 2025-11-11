২০২৫ত ধৰ্মেন্দ্ৰও গ'লগৈ...

২০২৫ত আহিল আন এটা বেয়া খবৰ। ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু নাই। বলিউদত এখন সুকীয়া আসন দখল কৰা প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ দেশত শোকৰ ছাঁ। অভিনেতাগৰাকীৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
কোনে পাহৰিব পাৰে তেওঁৰ সেই মিচিকিয়া হাঁহি! দুৰ্দান্ত অভিনয়েৰে কোটি কোটি জনৰ হৃদয়ত খোপনি পোতা শ্বোলেৰ বীৰুক পাহৰো বুলিয়েই জানো কোনোৱে পাহৰিব পাৰিব? তেওঁৰ স্বভাৱ সুলভ হাঁহি, ব্যতিক্ৰমী অভিনয়ে সদায়েই পৃথক কৰি ৰাখিছিল আনৰ পৰা। ১৯৬০চনতে আৰম্ভ হোৱা সেই যাত্ৰা ১১নৱেম্বৰ, ২০২৫ত অন্ত পৰিল।
মুম্বাইৰ বিখ্যাত ব্ৰীচ কেণ্ডি হস্পাতালত ৮৯বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চিৰসেউজ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই। ধৰ্মেন্দ্ৰৰ আচঁল নাম আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ কেৱল কৃষণ দেওল। ধৰ্মেন্দ্ৰ নামেৰে তেওঁ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। তেওঁক বলীউডৰ হি-মেন হিচাপে জনাজাত।
ধৰ্মেন্দ্ৰক ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হয় । সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ সুদৰ্শন ভাৰতীয় অভিনেতাৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি বিবেচনা কৰা হয় ধৰ্মেন্দ্ৰক। ২০১২ চনত তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মভূষণ লাভ কৰিছিল। ছয় দশকৰো অধিক সময়জুৰি কেৰিয়াৰত ২০০ খনতকৈও অধিক ছবিত কাম কৰিছিল প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে।
১৯৩৫ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ লুধিয়ানা জিলাৰ নছৰালী ধৰ্মেন্দ্ৰৰ জন্ম হয়। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল কেৱাল কৃষণ আৰু সতৱন্ত কৌৰৰ ঘৰত, এটি পাঞ্জাবী ঝাট পৰিয়ালত। তেওঁ প্ৰাথমিক জীৱন সাহনেৱাল গাঁৱত কটায় আৰু লুধিয়ানাৰ লালটন কালানৰ চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে; য'ত তেওঁৰ পিতৃ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল।
১৯৫২ চনত তেওঁ ফাগোৱাৰাত মেট্ৰিক দিছিল। সেই সময়ত পঞ্জাৱৰ স্কুল চণ্ডীগড়ৰ পাঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনলৈ আহিছিল। ধৰ্মেন্দ্ৰৰ প্ৰথম বিবাহ ১৯ বছৰ বয়সত প্ৰকাশ কৌৰৰ সৈতে হৈছিল৷ ১৯৫৪ চনত তেওঁ ছবিত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতেই প্ৰথম বিবাহখন সম্পন্ন হৈছিল।এই বিবাহৰ জৰিয়তে তেওঁৰ দুজন পুত্ৰ ছানি দেউল আৰু ববি দেউলৰ জন্ম হৈছিল৷ দুয়োজনেই সফল চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা৷ তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যা বিজীতা আৰু অজীতা। আনহাতে তেওঁৰ ভতিজা অভয় দেওলো এজন অভিনেতা।
বম্বেলৈ গৈ চিনেমাত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ধৰ্মেন্দ্ৰই হেমা মালিনীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু ইতিমধ্যে বিবাহিত হোৱাৰ বাবে সেই সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই বিবাহৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু হেমা মালিনীয়ে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ হ'বলৈ ধৰিলে।
১৯৭০ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ আৰু হেমা মালিনীয়ে শ্বোলেকে ধৰি কেইবাখনো চিনেমাত একেলগে অভিনয় কৰিছিল।দম্পতীটিৰ দুগৰাকী কন্যা সন্তান ক্ৰমে ঈশা দেউল (এগৰাকী অভিনেত্ৰী, জন্ম ১৯৮১) আৰু আহানা দেউল (এগৰাকী সহকাৰী পৰিচালক, জন্ম ১৯৮৫)।
১৯৬০ চনত 'দিল ভি তেৰা হম ভি তেৰে' ছবিৰ জৰিয়তে ধৰ্মেন্দ্ৰই আত্মপ্ৰকাশ কৰে। ষাঠিৰ দশকৰ মাজভাগত তেওঁ ‘আয়ে মিলন কি বেলা’, ‘কাজল’ আৰু ‘ফুল আৰু পথাৰ’ আদি ছবিৰ বাবে প্ৰথমে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত তেওঁৰ তাৰকাৰ মৰ্যাদা দুগুণে বৃদ্ধি পাইছিল৷
হিন্দী ছবিত অভিনয় কৰা কেইবাটাও চৰিত্ৰৰ বাবে তেওঁক ভাৰতৰ গৰম ধৰম বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল। ষাঠিৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আশীৰ দশকলৈকে তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰতীয় ছবি যেনে ‘আঁখে’, ‘শিকাৰ’, ‘আয়া ছাৱন ঝুম কে’, ‘জীৱন মৃত্যু’, ‘মেৰা গাওঁ মেৰা দেশ’, ‘সীতা ঔৰ গীতা’, ‘ৰাজা জনী’, ‘জুগনু’, ‘য়াদো কি বাৰাত’, ‘দোস্ত’, ‘শ্বোলে’, ‘প্ৰতিজ্ঞা’, ‘চাৰছ’, ‘ধৰম বীৰ’, ‘চাচা ভাটিজা’, ‘গুলামি’, ‘হুকুমত ', 'আগ হি আগ', 'ইলান-ই-জং' আৰু 'তাহলকা'] আদি ছবিত অভিনয় কৰিছিল।
তেওঁৰ কিছুমান প্ৰশংসিত অভিনয়ৰ ভিতৰত আছে ‘অনপড়’, ‘বন্দিনী’, ‘হকীকত’, ‘অনুপমা’, ‘মমতা’, ‘মাঝলি দিদি’, ‘সত্যকাম’, ‘নয়া জামানা’, ‘সমাধি’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ দিল্লাগী', 'দ্য বাৰ্নিং ট্ৰেইন', 'ডো দিশায়ে' আৰু হাথিয়াৰ'।নবৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ কেইবাখনো সফল আৰু প্ৰশংসিত ছবিত চৰিত্ৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল৷
সেইসমূহৰ ভিতৰত ‘প্যাৰ কিয়া তো দৰনা কিয়া’, ‘লাইফ ইন এ... মেট্ৰ’, ‘আপনে’, ‘জনি গদ্দাৰ’, ‘য়ামলা পাগলা দীৱানা', 'ৰকি আৰু ৰাণী কি প্ৰেম কহানী' আৰু 'তেৰী বাটন মেই আইছা উলঝা জিয়া' আদি প্ৰধান।১৯৯৭ চনত তেওঁ বলীউডলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ফিল্মফেয়াৰৰ পৰা জীৱনজোৰা সাধনাৰ বঁটা লাভ কৰে। তেওঁ ভাৰতৰ ১৫ সংখ্যক লোকসভাৰ সদস্য আছিল। তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি (বিজেপি)ৰ পৰা ৰাজস্থানৰ বিকানেৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল।
নবৈৰ দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰই চৰিত্ৰৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আহিছে। এনে ভূমিকাত তেওঁৰ প্ৰথমখন ছবি আছিল সোহেইল খানৰ ৰোমান্টিক কমেডী ছবি প্যাৰ কিয়া তো দাৰ্না কিয়া (১৯৯৮), য'ত ছলমান খান, কাজোল আৰু আৰবাজ খানে সহ অভিনয় কৰিছিল। সমালোচকৰ পৰা ইতিবাচক সমালোচনা লাভ কৰি বক্স অফিচত ছুপাৰহিট হৈ পৰে ছবিখন।
নতুন দশকৰ প্ৰথম দুখন ডাঙৰ মুক্তিৰ ছবি আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কাইছে কাহুন কে... প্যাৰ হাই (২০০৩) আৰু কিছ কিছ কি কিছমত (২০০৪), যি দুয়োখনেই বক্স অফিচত বিফল হৈছিল।কিছু সময়ৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত অনুপস্থিত থকাৰ পিছত ২০০৭ চনত তিনিখন ছবি লৈ উভতি আহে।এইবোৰ আছিল - অনুৰাগ বসুৰ নাটক ছবি লাইফ ইন এ... মেট্ৰ', অনিল শৰ্মাৰ ক্ৰীড়া নাটক আপনে আৰু শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনৰ নব্য নোৱাৰ থ্ৰিলাৰ জনী গদ্দাৰ।
দুয়োটা, লাইফ ইন এ... মেট্ৰ' আৰু আপনে সমালোচনাত্মক আৰু বাণিজ্যিক সফলতা হিচাপে প্ৰমাণিত হয় আনহাতে, বক্স অফিচত বিফল হোৱাৰ পিছতো জনী গাডডাৰে সমালোচকৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰে আৰু পিছৰ বছৰবোৰত কাল্টৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে।
সেই বছৰতে তেওঁ ফাৰাহ খানৰ ব্লকবাষ্টাৰ পুনৰ্জন্ম নাটক ওম শান্তি ওমৰ "দীৱাংগী দীৱাংগী" গীতটোত অতিথি হিচাপে অভিনয় কৰে। ২০১১ চনত ধৰ্মেন্দ্ৰই যমলা পাগলা দীৱানা আৰু টেল মি অ ক্খুদাত অভিনয় কৰে। পিছৰটো ব্যৱসায়িক দুৰ্যোগ আছিল যদিও যমলা পাগলা দীৱানাই অতি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু বক্স অফিচত হিট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল।
ইয়াৰ পিছত তেওঁ ইয়ামলা পাগলা দীৱানা, ইয়ামলা পাগলা দীৱানা ২ (২০১৩) আৰু ইয়ামলা পাগলা দীৱানা ফিৰ ছে (২০১৮)ৰ ছিকুৱেলত অভিনয় কৰে, কিন্তু প্ৰথমখন ছবিৰ দৰে নহয়, দুয়োখন ছিকুৱেলে দৰ্শকৰ সঁহাৰি লাভ কৰে। ২০২৩ চনত তেওঁ কৰণ জোহৰৰ এনচেম্বল পাৰিবাৰিক নাটক ৰকি আৰু ৰাণী কি প্ৰেম কাহানীত অভিনয় কৰে।
এনদৰেই বয়সকো নেওঁচি বলিউদত দপদপাই আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ। ১১নৱেম্বৰ, ২০২৫ত বলিউদৰ যেন এটা যুগৰ অন্ত পৰিল। শ্বোলেৰ বীৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি য়মলা পগলা দীৱানাৰ লৈকে তেওঁ কৰা দুৰ্দান্ত অভিনয় মনত ৰাখিব সকলোৱে।