ধেমাজিত এখন অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি

ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফিটা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী  সদস্য  পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই ৷

ডিজিটেল সংবাদ ,ধেমাজিঃ   ধেমাজি নগৰৰ ২  নং ৱাৰ্ডস্থিত ধেমাজি টাইবেল ৰেষ্ট হাউচত অনু মিচিং কিটছেন নামৰ এখন অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফিটা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী  সদস্য  পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই ৷ ধেমাজিৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক ৰোহিত নৰহে মুকলি কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মিচিং জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ লগতে অসমীয়া সুস্বাদু ব্যঞ্জন উপলব্ধ থকাৰ কথা অৱগত কৰে। 

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.57.27 PM

উল্লেখ্য যে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খোৱাৰ লগতে থকাৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ আছে। ইপিনে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানত ধেমাজি টাইবেল সংঘৰ সভাপতি দেৱ কছাৰী , ধেমাজি আই টি ডি পিৰ সভাপতি জীৱন চন্দ্ৰ পায়েং ,গণশক্তি দলৰ মাধৱ দলে ,টিএম পিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ- সভাপতি  টুনীৰাম পাংগিং ,মিচিং সাহিত্য সভাৰ সচিব প্ৰধান সোনেশ্বৰ কপ্তাক , ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কুহিমা কাৰ্দ্দঙকে প্ৰমুখ্যে কৰিবহু কেইগৰাকী লোক উপস্থিত থাকে ৷ 

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.51.42 PM

