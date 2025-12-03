ধেমাজিত এখন অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি

ডিজিটেল সংবাদ ,ধেমাজিঃ ধেমাজি নগৰৰ ২ নং ৱাৰ্ডস্থিত ধেমাজি টাইবেল ৰেষ্ট হাউচত অনু মিচিং কিটছেন নামৰ এখন অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট মুকলি। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ফিটা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চায়েঙীয়াই ৷ ধেমাজিৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক ৰোহিত নৰহে মুকলি কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মিচিং জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ লগতে অসমীয়া সুস্বাদু ব্যঞ্জন উপলব্ধ থকাৰ কথা অৱগত কৰে।
উল্লেখ্য যে, ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খোৱাৰ লগতে থকাৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ আছে। ইপিনে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানত ধেমাজি টাইবেল সংঘৰ সভাপতি দেৱ কছাৰী , ধেমাজি আই টি ডি পিৰ সভাপতি জীৱন চন্দ্ৰ পায়েং ,গণশক্তি দলৰ মাধৱ দলে ,টিএম পিকেৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ- সভাপতি টুনীৰাম পাংগিং ,মিচিং সাহিত্য সভাৰ সচিব প্ৰধান সোনেশ্বৰ কপ্তাক , ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী কুহিমা কাৰ্দ্দঙকে প্ৰমুখ্যে কৰিবহু কেইগৰাকী লোক উপস্থিত থাকে ৷