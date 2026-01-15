ঢকুৱাখনাৰ বেবেজীয়াত ট্ৰাক-স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনাঃ ঢকুৱাখনা সমজিলাৰ ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বেবেজীয়াত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন মালবাহী ট্ৰাকৰ সৈতে এখন স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই ঘটনাত দুগৰাকী মহিলাৰ গুৰুতৰ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।
ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, WB76B1775 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰ বেগী গধুৰ মালবাহী ট্ৰাকে ARO27044 নম্বৰৰ এখন স্কুটিক খুন্দা মৰাৰ ফলত স্কুটিখনত অহা দুগৰাকী মহিলা গুৰুতৰ ভাবে আহত হয় । ঘটনাত আহত মহিলা দুগৰাকীক ঘিলামৰা সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত জৰুৰী চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘিলামৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন জব্দ কৰি থানালৈ আনি এক গোচৰ ৰুজু কৰি গুৰুতৰ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত দুই মহিলাৰ জৰুৰী চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।