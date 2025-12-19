লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বাসগৃহত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ আত্মহনন

ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখনাঃ লখিমপুৰ আৰক্ষীত এক অঘটন সংঘটিত হয় । লখিমপুৰ জিলা জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুনেন্দ্ৰ ডেকাৰ চৰকাৰী আবাসত কৰ্মৰত এজন গৃহৰক্ষী জোৱানে ললে চৰম পন্থা।সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ বজাত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ চৌহদত আত্মহননৰ পথ বাছি ললে আৱাসত কৰ্মৰত "অডাৰ্লি" গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান বিশ্বজিৎ হাজংয়ে।
দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ চৰকাৰী বাস গৃহত অডাৰ্লি হিচাবে কৰ্মৰত আছিল জ্যেষ্ঠ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মী বিশ্বজিৎ হাজং । গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজনৰ অপমৃত্যুৰ কাৰণ অদ্যপি অজ্ঞাত। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ঘটনাকলৈ লখিমপুৰ সদৰত তীব্ৰ উৎকণ্ঠাই বিৰাজ কৰিছে । জ্যেষ্ঠ গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ অহাৰ আশা কৰা হৈছে ।