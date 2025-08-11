গাঁওৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিলে ৩ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক

ডিজিটেল সংবাদ, ঢকুৱাখনাঃ ঢকুৱাখনা আৰক্ষীয়ে নোৱাৰা এক অভিযান সম্পন্ন কৰি দেখুৱালে ঘিলামৰাৰ গন্ধিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। ঢকুৱাখনা আৰক্ষীৰ সোৰোপা স্থিতিয়ে সৰ্বত্ৰে উভৈনদী কৰি তোলা নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বেহাৰ বিৰুদ্ধে ঘিলামৰা থানাৰ গন্ধিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে গোপনে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান। গ্ৰামাঞ্চলৰ একাংশ যুৱকক গ্ৰাহক সৃষ্টি কৰি লৈ বিলাসী বাহনেৰে বেহা চলাবলৈ অহা এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দলক সোমবাৰে বিয়লি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহিনী।
গন্ধিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি তিলেশ্বৰ শইকীয়া আৰু সদস্য তথা উদ্যমী যুৱক বসন্ত ফুকনে গোপন সূত্ৰৰ জৰিয়তে মাছখোৱা- গন্ধিয়া পথেৰে সুদীর্ঘ দিন অনুসৰণ কৰি অহা এ এছ ০৭-ৱাই-১২১৩ নম্বৰৰ "মাৰুটি ফ্ৰক্স" গাড়ীখন আহি থকাৰ খবৰ লাভ কৰে। দুই সমাজ সচেতক ব্যক্তিয়ে ক্ষীপ্ৰতাৰে গৈ গাড়ীখন অনুসৰণ কৰাত সন্দেহ কৰি চালকে ভিতৰুৱা পথেৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ দুই বিষয়ববীয়াই প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ খেদি খেদি গাড়ীখন জব্দ কৰে। গাড়ীত থকা ৩ জন ব্যক্তিক আটক কৰে যদিও এজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। লগতে উদ্ধাৰ কৰে কিছু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ।
পৰৱৰ্তী সময়ত মাছখোৱা আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখনা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু ঢকুৱাখনাৰ আৰক্ষী গৈ গাড়ীসহ যুৱক তিনিজনক নিজৰ জিম্মাত লৈ থানালৈ লৈ আনে। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আটকস্থলীত ৰাইজৰ সন্মুখত বিধিগতভাবে আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকৰ লগতে গাড়ীত তালাচী নচলাই আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ আনে। ঘটনাৰ পাছতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি তিলেশ্বৰ শইকীয়া আৰু উদ্যমী যুৱক বসন্ত ফুকনৰ তৎপৰতাক শলাগিছে ৰাইজে। নিষিদ্ধ বেহাৰ সতে জড়িত ৩ যুৱকক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ পাছত ঢকুৱাখনা আৰক্ষীয়ে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হব।