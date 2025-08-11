ঢকুৱাখনাৰ ২নং শিমলুডোঙাত সন্দেহযুক্ত অস্ত্ৰধাৰীৰ ধনদাবী

ডিজিটেল সংবাদ,ঢকুৱাখনা : সমাগত স্বাধীনতা দিৱস। ৰাজ্যখনৰ লগতে ঢকুৱাখনাতো সমাগত স্বাধীনতা দিৱস শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত থকাৰ সময়তে যোৱা নিশা এটা সন্দেহজনক সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী দল ঢকুৱাখনাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে।
ইয়াৰে এটা সশস্ত্ৰ গোটে সোমবাৰে পুৱতি নিশা ঢকুৱাখনা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ২নং শিমলুডোঙা গাঁওৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ ব্যৱসায়ী বেদ ফুকন (৪৬)ৰ ঘৰত সোমাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দাবী কৰাৰো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য মতে সোমবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ২-৩০ বজাত এখন বলেৰ' বাহনত ৩ জন পুৰুষ আৰু ২গৰাকী সশস্ত্ৰ মহিলা সদস্য আহি বৃদ্ধা মাতৃ সহ ঘৰত থকা ফুকনক জগাই প্ৰৱেশ কৰে আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দাবী কৰে।
পুৱতি নিশাৰ অন্ধকাৰ আৰু বৰষুণৰ মাজত সামৰিক পোছাকত পুৰুষ আৰু আৰু বগা টি চাৰ্ট,পেন্ট পৰিহিত অসামৰিক পোছাকত অহা মহিলা মাৰণাস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে ফুকনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ প্ৰায় ৩ কোটি টকা দাবী কৰে।এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি কিছু সময়ৰ পাছত দলটো উধাও হয়। কিছু সময়ৰ পাছত সমীপৰে এজন ব্যক্তি বাহিৰলৈ একান্ত ব্যক্তিগত কাৰণত আহি এখন তীব্ৰ বেগী বাহন আঁতৰি যোৱাতো প্ৰত্যক্ষ কৰে।
এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ফুকনে পুৱতি নিশাই প্ৰায় ৩-১৯ বজাত স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীক,মাছখোৱা আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২-৪৫ বজাত আৰক্ষীৰ জৰুৰীকালীন নম্বৰ ১০০ দায়েল কৰি অৱগত কৰা বুলি জনা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত লগে লগে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ঢকুৱাখনা আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে।
সোমবাৰে পুৱা ঘটনাৰ খবৰ পাই ঢকুৱাখনা সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লিন্টু বৰা ভুক্তভোগী ফুকনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সম্প্ৰতি ঢকুৱাখনা সদৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বেদ ফুকনৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰি, ফুকনৰ মবাইল জিম্মাত লৈ কল ৰেকৰ্ড পৰীক্ষা কৰি, সমীপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সংযুক্ত চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই নিছে যদিও অদ্যপি কোনো প্ৰামাণিক তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ঢকুৱাখনা আৰক্ষী।
উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে উগ্ৰপন্থী সংগঠনে সমাগত স্বাধীনতা দিৱসৰ আগে পাছে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা থকা জিলা সমূহৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে লখিমপুৰ জিলা। চোৰাংচোৱা বিভাগ এই স্পৰ্শকাতৰ দিশক লৈ অধিক সতৰ্ক হোৱাৰ সময়তে ঢকুৱাখনা আৰক্ষীৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ যোৱা নিশাৰ ঘটনাই উদঙাই দিয়া বুলি হাটে বাটে চর্চা চলিছে।
শেহতীয়া ভাবে একাধিক বিতৰ্কিত ভূমিকাৰে সমালোচিত হোৱা ঢকুৱাখনা আৰক্ষীক লখিমপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুনৱেন্দ্ৰ ডেকাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত অধীক্ষক ডেকাৰ হস্তক্ষেপ ঢকুৱাখনা সমজিলাবাসী সাধাৰণ নাগৰিকৰ কাম্য ।
বৃহত্তৰ পশ্চিম মাছখোৱাবাসীৰ দাবী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিজস্ব হস্তক্ষেপ আৰু নিৰ্দেশত এই কাণ্ডৰ তদন্ত হওক আৰু দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি আইনগত শাস্তি প্ৰদান কৰক । স্মৰ্তব্য যে এখন বগা বলেৰ' যোৱা দুটা দিনৰ পুৱতি নিশা সামৰিক পোছাক পৰিহিত ব্যক্তি সহ ঢকুৱাখনা, ঘিলামৰাৰ গ্ৰামাঞ্চলত তহল দিয়া ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে।