ধিৰাই মাজুলী লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বন্ধু বিদ্যালয় কাৰ্যক্ৰম সম্পন্ন

ডিজিটেল ডেস্কঃ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিশিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ধিৰাই মাজুলী লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত আজি বন্ধু বিদ্যালয় কাৰ্যক্ৰমৰ অধীনত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ উক্ত কাৰ্যসূচীৰ আয়োজক লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু ধিৰাই মাজুলী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত উঠা-বহা, সংগীত চকী আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷
শিক্ষক নয়নজিৎ বৰা, দেৱাশিষ পাল, প্ৰণৱ গোৱালা, ৰিদুস্মিতা দেৱী, জুলু দেৱী, টিনা দেৱী, সৌৰভ চেড়াই, দেৱেন নিৰোলাই প্ৰতিযোগিতাসমূহ পৰিচালনা কৰে ৷ ইয়াৰ পিছত বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ ধিৰাই মাজুলী লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক জীৱন গোৰাগাঞিৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে শিক্ষক নয়নজিৎ বৰাই ৷
সভাত শিৱসাগৰৰ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া সঞ্জয় উপাধ্যায়ে বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ দিয়ে ৷ তেওঁ কয়, কঠোৰ পৰিশ্ৰম অবিহনে জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰি ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে অধ্যয়ন কৰি যোৱা উচিত ৷ প্ৰতিযোগিতা অবিহনে কোনো লক্ষ্যত উপনিত হ’ব নোৱাৰি ৷ অধ্যয়নৰ লগতে খেলা-ধূলা কৰিবলৈ তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আহ্বান জনায় ৷ সভাত ধিৰাই মাজুলী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য নাৰায়ণ ফয়েলে ভাষণ দিয়ে ৷
বন্ধু বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীয়ে দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিছে ৷ দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত কথা-বতৰা তথা ভাৱ আদান- প্ৰদানৰ সুযোগ দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ নিজৰ ভাষণত প্ৰকাশ কৰে ৷ সভাত ছাত্ৰ বিৰাজ খতিওৰাৰ লগতে শিক্ষয়িত্ৰী ৰিদুস্মিতা দেৱীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে ৷ সভাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সকলৰ মাজত পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় ৷