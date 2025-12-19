ঢেকীয়াজুলিৰ পিৰাকাটাত গ্ৰাম চৌপাল  শীৰ্ষক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত

ডিজিটেল সংবাদ, ঢেকীয়াজুলিঃ ঢেকীয়াজুলি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পিৰাকাটাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গুৱাহাটী মণ্ডলৰ সৌজন্যত আৰু ঢেকীয়াজুলি শাখাৰ সহযোগত গ্ৰাম চৌপাল শীৰ্ষক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে ৷ দিনৰ ১১ বজাত সংযুক্ত মৎস উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ সভাপতি জুৱেল শৰণীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঢেকীয়াজুলি শাখাৰ মুখ্য পৰিচালক ৰূপক দাসে ৷
উল্লেখ্য যে সভাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তেজপুৰ আঞ্চলিক বাণিজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱন্ধক চৰৱেশ কুমাৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে- ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে কৃষক ৰাইজৰ কাৰণে বিভিন্ন আচঁনি গ্ৰহণ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী বীমা যোজনা, দুৰ্ঘটনাজনিত বীমাৰ লগতে কে চি চি আদি সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ গতিকে এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনায় ৷
সভাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তেজপুৰ বাণিজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য পৰিচালক বেদান্ত মাধৱ বৰদলৈয়ে ভাষণ দিয়ে ৷ সভাত উপ-প্ৰবন্ধক জিতুমণি ডেকা, সত্যজিৎ মজুমদাৰ, সমাজকৰ্মী নমকৃষ্ণ মিত্ৰ, ৰত্নেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী, গাওঁ পঞ্চায়ত সদস্য অৰুণ সোৰ, শম্ভু চেৰুৰ লগতে দুই শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে।